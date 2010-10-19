В Тернополе трое членов “Свободы” вышли из рядов партии, протестуя против имитации борьбы с властью

Киев. 19 октября. УНИАН. Трое членов Тернопольской городской организации всеукраинского объединения “Свобода” вышли из рядов партии в знак протеста против имитации борьбы с властью.

Об этом кандидат в депутаты Тернопольского городского совета, бывший член ВО “Свобода” Иван СЕМАНИШИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы призываем людей не верить лидерам “Свободы”, которые свой популизм и обман прикрывают идеями служения Украине. Мы устали быть участниками этого фарса, протестуем против него и решительно заявляем о том, что реальные идеи этой политической силы и ее руководителей в действительности не совпадают с политическими, идеологическими и моральными ценностями, которые провозглашает партия “Свобода”. В канун выборов в партии начали появляться новые люди, которые никогда не были сторонниками “Свободы”, а теперь под видом борьбы с существующим режимом они вместе с руководителями местных организаций партии решают исключительно личные интересы, составляют и возглавляют партийные списки в местные советы. Они имитируют борьбу с режимом, вводя людей в заблуждение”, - говорится в заявлении трех бывших членов “Свободы”, которую обнародовал И.СЕМАНИШИН.

Как отмечается в заявлении, “особо циничным является то, что этот фарс они устраивают за деньги того же режима, с которым они якобы борются”.

Кроме того, подписанты отмечают, что помощь людям, реальное противостояние и борьба с беззаконием действующей власти не являются целью партии в ее нынешнем виде.

И.СЕМАНИШИН отметил, что на данный момент из рядов “Свободы” вышли только трое людей, но, по его информации, руководство партии проводило беседы еще с 12-15 членами с требованием не оставлять партию.

Кроме того, он сообщил, что сейчас готовится к регистрации новая политическая сила, идеологией которой будет национализм. “Сейчас готовится к регистрации организация, которая действительно будет выражать националистические взгляды, не псевдонационалистические. Уже ведутся переговоры, мы затмим “Свободу” на этом”, - заявил И.СЕМАНИШИН.

По его словам, ведется работа по привлечению к новой партии людей из Востока и Юга Украины, где националистические идеи менее популярны, нежели на Западе государства.

“У нас национализм будет не такой как в “Свободе” - “Бей москалей!”, поскольку все зло в “москалях”. Такого не будет. Я считаю, что россияне и белорусы являются нашими побратимами, и нам нечего делить на этой земле. У нас будет панславитская организация”, - сказал И.СЕМАНИШИН.

Он также сообщил, что остается кандидатом в депутаты Тернопольского городского совета, но будет баллотироваться от партии “Народная самооборона”.