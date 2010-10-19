На выборах в Киевский облсовет Партию регионов готовы поддержать 38% респондентов – опрос ЦИМД

Киев. 19 октября, УНИАН. На выборах в Киевский областной совет Партию регионов готовы поддержать 38,1% респондентов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель директора Центра информационных и маркетинговых исследований (ЦИМД) Геннадий ЛУКИВ, ссылаясь на результаты опроса его центра.

В частности, по его словам, на выборах в Киевский облсовет ПР готовы поддержать 38,1% респондентов, ВО “Батькивщина” – 16,7%, “Фронт Змін” - 5,7%, партию “Сильная Украина” - 5,2%, “Нашу Украину” - 3,3%, Народную партию - 2,9%, КПУ - 2,8%, ВО “Свобода” - 1,8%, УСДП – 1,7%. партию “Удар” - 1,3%, Социалистическую партию Украины - 1,4%.

За другие партии суммарно готовы проголосовать 4,3% респондентов. В то же время против всех намерены проголосовать 5,9%, не смогли ответить на вопрос 8,9% опрошенных.

Опрос проводился с 12 по 15 октября 2010 года. Всего опрошены 2160 респондентов. Выборка представляет городское и сельское население Киевской области в возрасте старше 18 лет. Погрешность 2,5%