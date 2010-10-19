Один из кандидатов в мэры Владимира-Волынского заявляет о давлении со стороны местной власти та невозможность ведения агитации

Киев. 19 октября. УНИАН. Кандидат на должность городского председателя Владимира-Волынского Волынской области от партии "Справедливость" Анатолий СОРОКА заявляет, что местная власть и действующий городской председатель Петр САГАНЮК осуществляет давление на своих потенциальных конкурентов и препятствует им проводить агитационную работу.

Об этом А.Сорока заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я подготовил соответствующие обращения к Президенту Украины и Генерального прокурора. Обращаюсь к вам таким способом потому, что местные СМИ сегодня отказывают и мне, и другим кандидатам в предоставлении информационных площадей. Сегодня мы даже за деньги собственных избирательных фондов не можем разместить свои материалы, поскольку их тщательным образом контролирует городская власть", - сказал А.СОРОКА.

Кандидат в мэры также добавил, что городская избирательная комиссия не предоставила ни одному из кандидатов от оппозиционных сил места для агитации в городских газетах и на каналах телевидения и радио. "Хотя соответствующие средства запланированы в городском бюджете", - добавил он.

А.СОРОКА также заявил, что городская власть использует правоохранительные органы для криминального преследования его семьи. В частности, по его словам, по поручению действующего мэра П.САГАНЮКА правоохранительные органы возбудили уголовные дела против его отца и брата. "Проводятся противоправные обыски в офисе партии "Справедливость". Безосновательно изымается оргтехника, партийная документация, информационные материалы", - отметил кандидат в мэры.

По его словам, действующий мэр П.САГАНЮК состоит в должности уже свыше 20 лет, на прошлых выборах баллотировался от Блока Юлии Тимошенко, а теперь - от партии "Сильная Украина". "Действующий городской председатель, чтобы опять создать свое большинство идет двумя командами. Одну часть он оставил в оппозиционном блоке БЮТ. Другую часть он забрал с собой в партию "Сильная Украина". В учебных заведениях проводятся собеседования относительно поддержки его кандидатуры на выборах", - сообщил А.СОРОКА.