“Сильная Украина” инициирует проект “Админресурс – стоп!” во время местных выборов

Киев. 19 октября. УНИАН. Партия “Сильная Украина” инициирует протоколирование случаев применения административного ресурса на местных выборах в рамках проекта “Админресурс – стоп!”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель экспертной комиссии партии по правовым вопросам и судебной реформе, адвокат Александра ПАВЛЕНКО.

“Партия “Сильная Украина” инициирует проект по протоколированию фактов использования административного ресурса – “Админресурс – стоп!”. Соответствующий раздел можно найти на нашем сайте по адресу: http://adminresurs.silnaukraina.com. И мы призываем все политические силы и общественные организации поддержать нашу инициативу и дать надлежащую оценку этим фактам, а также тем лицам, которые должны нести ответственность за такие действия”, – отметила она.

По словам О.ПАВЛЕНКО, “Сильная Украина” вынуждена преодолевать беспрецедентное административное давление. “Инструменты, которые использует власть, разнообразны – от снятия рекламных щитов и обвинений в незаконной агитации до угроз нашим кандидатам и отказы в регистрации по надуманным причинам”, – заявила она.

Эксперт подчеркнула, что “Сильная Украина” будет противостоять давлению всеми законными путями и добиваться прозрачности избирательного процесса и соблюдения прав его участников. О.ПАВЛЕНКО также сообщила, что факты использования административного ресурса соберут в единую базу, и по каждому нарушению будет подан судебный иск. Наиболее кричащие факты, по словам активистки “Сильной Украины”, будут доведены до международных правозащитных организаций.

”Административное давление недопустимо для страны, которая считает себя демократической. Это – пережиток тоталитарных систем, который дискредитирует власть”, – отметила О.ПАВЛЕНКО.

Как также сообщили УНИАН в пресс-службе “Сильной Украины”, сегодня на пресс-конференции в Ривне инициативу “Админресурс – стоп!” прокомментировал лидер этой политической партии Сергей ТИГИПКО.

По мнению политика, если не остановить давление, это может привести к фальсификации результатов местных выборов. “И тогда страна может попасть в очень сложную ситуацию, когда после международного признания демократичности последних выборов в Украине можем получить плохую оценку”, – подчеркнул председатель “Сильной Украины”.

А это, по убеждению С.ТИГИПКО, “негативно повлияет как на мнение по отношению к Украине со стороны инвесторов, так и на наши европейские устремления”. “А главное – подорвет авторитет власти среди населения”, - резюмировал он.