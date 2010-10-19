В Харькове 22-23 октября состоится первый «Кубок Европы» по боксу среди мужчин

Киев. 19 октября. УНИАН. В Харькове 22-23 октября состоится первый «Кубок Европы» по любительскому боксу среди мужчин.

Об этом вице-президент Федерации бокса Украины Игорь ГАЙДАМАК сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Украина была инициатором проведения «Кубка Европы» - первого международного турнира по боксу среди мужчин, который должен определить лучших из лучших европейских боксеров в десяти весовых категориях, которые были отобраны для участия в турнире по итогам рейтинга Европейской Конфедерации бокса.

И.ГАЙДАМАК сообщил, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 15 стран. Среди стран-участниц зарегистрированы: Азербайджан, Англия, Беларусь, Армения, Эстония, Латвия, Македония, Молдова, Германия, Россия, Румыния, Франция и Украина, которая, более того, завоевала право на проведение «Кубка Европы».

Он отметил, что Украина неслучайно стала первой страной, которая принимает такой престижный международный турнир, поскольку украинские боксеры занимают лидирующие позиции во всех весовых категориях, являются призерами практически всех мировых соревнований по боксу.

С ним согласился и заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Анатолий ДОМАШЕНКО. Он выразил уверенность, что украинская школа бокса очень уважаемая в мире. По мнению заместителя министра, без блестящих побед наших соотечественников Украина не получила бы почетное право принимать первый европейский кубок по боксу.

Он напомнил о недавней блестящей победе Виталия КЛИЧКО, который в очередной раз отстоял свой титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC, о победах других выдающихся украинских боксеров, в том числе Василия ЛОМАЧЕНКО.

“Сегодня мы вправе говорить, что бокс на территории нашего государства является одним из самых престижных видов спорта, он является приоритетным в нашем государстве”, - подчеркнул А.ДОМАШЕНКО.

Президент Федерации бокса Украины Владимир ПРОДИВУС заверил, что турнир состоится на высоком профессиональном уровне и поблагодарил Минспорт за помощь федерации в организации соревнований.

В свою очередь, А.ДОМАШЕНКО сообщил, что Минспорт выделил 593 тыс. грн. на проведение турнира из 1 млн., который планируется потратить.

Заслуженный тренер Украины Владимир ЗОЛАТАРЕВ рассказал, что украинская сборная на турнире будет представлена восьмью спортсменами. В частности, в весовой категории 49 кг будет выступать Денис ШКАРУБО (участник Чемпионата мира по боксу в Москве 2010 г.), в весовой категории 60 кг - Денис БЕРИНЧИК (чемпион мира среди студентов 2010 г.), в весовой категории 64 кг - Вячеслав КИСЛИЦЫН (призер международных соревнований), в весовой категории 69 кг - Тарас ШЕЛЕСТЮК (призер ЧМ в Москве 2010 г.), в весовой категории 75 кг - Евгений ХИТРОВ (призер международных турниров), в весовой категории 81 кг - Александр ГВОЗДИК (участник ЧМ в Москве 2010 г.), в весовой категории 91 кг - Александр УСИК (призер ЧМ в Москве 2010 г.), в супертяжелой весовой категории +91 кг - Роман КАПИТОНЕНКО (финалист ЧМ в Москве 2010 г.).

По словам тренера, в связи с полученной травмой не сможет принять участие в соревнованиях В.ЛОМАЧЕНКО, однако он приглашен на турнир в качестве почетного гостя.