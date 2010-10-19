Высший хозсуд оставил без рассмотрения иски относительно прекращения процедуры банкротства ООО «Закарпатполиметаллы» – представитель ликвидатора

Киев. 19 октября. УНИАН. Сегодня, 19 октября, Высший хозяйственный суд Украины принял решение оставить без рассмотрения иски о приостановке процедуры банкротства ООО «Закарпатполиметаллы».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель ликвидатора ООО «Закарпатполиметаллы» Владимир ГУРТОВОЙ.

По его словам, суд оставил без рассмотрения жалобы тех людей, которые на протяжении трех лет расхищали имущество ООО «Закарпатполиметаллы».

«Они хотели отменить все судебные решения, которыми были введены должности арбитражного управляющего имуществом «Закарпатполиметаллы», с целью скрыть те злоупотребления, которые выявлены на этом предприятии в ходе его инвентаризации», – пояснил В.ГУРТОВОЙ.

Вместе с тем, по его словам, существует решение Апелляционного хозяйственного суда Львовской области от 13 октября 2010 года, которым суд фактически лишил ООО «Закарпатполиметаллы» права собственности на его имущество. «Это решение мы будем обжаловать в Высшем хозяйственном суде Украины», – подчеркнул представитель ликвидатора «Закарпатполиметаллы».

Как сообщал УНИАН, по результатам инвентаризации имущества ООО «Закарпатполиметаллы», находящегося в стадии ликвидации в связи с банкротством, была выявлена недостача имущества на сумму 1 млн. 33,5 тыс. грн.

По словам управляющей процедурой ликвидации предприятия Татьяны ПЕТИК, с 2008 года на «Закарпатполиметаллы» отсутствует охрана, что привело к массовым хищениям имущества предприятия.

В свою очередь, представитель ликвидатора «Закарпатполиметаллы» Владимир ГУРТОВОЙ заявлял, что основная вина за расхищение имущества ликвидируемого предприятия лежит на ООО «Сауляк», которое расположено в непосредственной близости от «Закарпатполиметаллы». По его словам, представители ООО «Сауляк», также занимающегося добычей золота, захватили объекты и оборудование «Закарпатполиметаллы» на основании договора аренды земли. Дело в том, что земля, на которой расположено ООО «Закарпатполиметаллы», находится в аренде у ООО «Сауляк». Однако В.ГУРТОВОЙ считает этот договор аренды незаконным, так как его нельзя было заключать, потому что на арендуемой земле находится чужая собственность.

Т.ПЕТИК убеждена, что, «учитывая отсутствие каких бы то ни было обращений со стороны руководства «Закарпатполлиметаллы» к правоохранительным органам по поводу противоправных действий третьих лиц относительно имущества предприятия, очевидным является вывод о сознательном и преднамеренном разворовывании имущества самим руководством банкрота».

Также она сообщила, что с 1 января 2009 года на «Закарпатполиметаллы» полностью прекращено начисление зарплаты. «Ориентировочная сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 1 марта 2010 года составляет 4,8 млн. грн.», – отметила она.

По словам Т.ПЕТИК, 30 марта 2010 года собрание комитета кредиторов «Закарпатполиметаллы» приняло решение обратиться к правоохранительным органам с заявлением о нанесенном банкроту ущербе.

Справка УНИАН. ООО «Закарпатполиметаллы» было создано в 1999 году для разработки и эксплуатации Мужиевского золотодобывающего комплекса. Это единственное в Украине золотодобывающее предприятие. За время своей работы оно поставило в казначейство Украины 840 кг золота.

Постановлением Хозяйственного суда Закарпатской области от 9 июня 2008 года было возбуждено дело №16/89 о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

С декабря 2006 года ООО «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность.

На балансе ООО «Закарпатполиметаллы» в настоящее время имеется запас обогащенного рудного сырья стоимостью около 25 млн. грн.