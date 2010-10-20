Партия «Сильная Украина» представила проект инновационного развития страны

Киев. 20 октября. УНИАН. Партия «Сильная Украина» представила концепцию инновационного развития Украины.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель экспертной комиссии партии по инновациям Александр КАРДАКОВ, развитие и широкое использование новейших технологий в промышленности и других сферах жизни выведет Украину в лидеры мировой экономики, создаст новые высокотехнологичные рабочие места и поможет прекратить отток интеллекта за границу.

«В условиях инновационного процесса создается добавленная стоимость товара, определенная ценность, за которую и платит потребитель. Поэтому инновационное развитие способствует увеличению ВВП страны, а следовательно – благосостоянию каждого гражданина. Наша задача – сделать инновации массовыми, чтобы Украина стала более конкурентоспособным и богатым государством. Стратегия инновационного прорыва «Сильной Украины», которую мы разработали в рамках нашей экспертной комиссии, дает ответы на вопрос, как этого достичь», – сказал А.КАРДАКОВ.

По его словам, Украине нужно развивать действенную «инфраструктуру инноваций», то есть полный цикл создания, коммерциализации и использования новейших разработок. Для этого партия предлагает реформировать систему научных институтов, обеспечивающих теоретическую основу инноваций. «Государство должно пересмотреть принципы финансирования Академии наук и отраслевых академий. Средства должны получать не сами учреждения по факту своего существования, а конкретные группы ученых, ориентированные на определенный результат», – отметил руководитель комиссии.

А.КАРДАКОВ сказал, что после этого следующим этапом должно стать развитие технопарков и технокластеров, которые будут трансформировать научные разработки в производство. «В создании и развитии технопарков активную позицию должна занимать местная власть, которая должна быть заинтересована в инновационном повышении эффективности предприятий своего региона», – отметил он.

По словам эксперта, также органы управления на местах должны создавать информационные центры или консультационные советы, которые бы распространяли информацию об инновациях для потенциальных потребителей и способствовали адаптированию нововведения к потребностям и особенностям определенного региона.

Еще одним пунктом партийной концепции является повышение квалификации кадров, которые должны осуществить инновационный прорыв для Украины.

«Общество прежде всего должно пользоваться новейшими разработками. Уже сегодня мы предлагаем вводить так называемые социальные инновации, которые позволят существенно улучшить уровень жизни людей, сделать ее более комфортной», – подчеркнул член партийной экспертной комиссии Владимир КУРГА.

По его словам, речь идет о таких проектах как социальная карта гражданина, электронный медицинский паспорт, единый центр приема обращений граждан, дистанционное обучение, проекты безопасности в школах.