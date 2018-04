22 - 24 октября в столице пройдут дни моды New Look Of Kiev

Киев. 20 октября. УНИАН. 22-24 октября в столице пройдут Киевские дни моды New Look Of Kiev.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Киевских дней моды Екатерина БУДНИК.

По ее словам, это новое и первое международное fashion-событие в Украине. «Новое оно, поскольку организованно по образцу ведущих мировых недель моды, на котором будут представлены показы коллекций лучних украинских и зарубежных дизайнеров», - отметила она.

Е.БУДНИК подчеркнула, что еще одним принципиальным отличаем этого события от других недель моды в Украине является то, что кроме показов предусмотрена широкая образовательная программа: лекции, презентации, семинары и мастер-классы ведущих международных специалистов в области моды.

«Наше мероприятие призвано ускорить темп жизни украинской моды», - отметила директор Ukrainian Fashion Museum Зоя ЗВИНЯЦКОВСКАЯ.

По ее словам, для Киевских дней моды New Look Of Kiev был проведен отбор дизайнеров. Организаторам было очень важно, чтобы было представлено новое поколение дизайнеров, которые в своем творчестве, а также в работе по созданию и продвижению fashion-брендов ориентируются на стандарты, принятые в мировой моде. Эти дизайнеры представляют наиболее интересную часть не только украинской, но и восточноевропейской моды.

З.ЗВИНЯЦКОВСКАЯ рассказала, что на Киевских днях моды свои коллекции покажут дизайнеры, уже интегрированные в международный fashion-контекст и регулярно принимающие участие в международных fashion-проектах; дизайнеры, которые являются частью не только украинской, но и мировой моды.

В Киевских днях моды New Look Of Kiev примут участие как украинские, так и зарубежные дизайнеры, в частности, Лилия ПУСТОВИТ, Федор ВОЗИАНОВ, Виталий ПАВЛИШИН, Игорь КИКОТЬ, Саша КАНЕВСКИЙ, Валерия КОВАЛЬСКАЯ, Ксения МАРЧЕНКО, Маша РЕВА, а также итальянец Ламберто ПЕТРИ и бельгиец Марк-Филипп КОДЕР.

Оргкомитет признает, что Киевские дни моды New Look Of Kiev – это только первый шаг украинской моды на пути к четкому и эффективному функционированию по правилам, принятым во всем мире. Огромную роль в этом процессе играет образовательная составляющая. Важная часть программы Киевских дней моды – многочисленные лекции и мастер-классы, которые проведут международные специалисты в области моды, модной прессы, модной фотографии, рекламы и коммуникации.

По словам автора и ведущей телепрограммы «Неделя моды с Дарьей Шаповаловой» Дарья ШАПОВАЛОВА, на событие приедут 17 гостей. Среди них – европейский редактор международного интернет-агентства для fashion-прессы Fashion Wire Daily, fashion-обозреватель The Financial Times Годфри ДИНИ, британский fashion-фотограф Мэтт ИРВИН, создатель блога, книги и телепрограммы Face Hunter Айван РОДИК, фотограф Vogue France и style.com Стефан ФЕЖЕР, генеральный директор Look At Me Алексей АМЕТОВ и редактор GQ-Style Алексей ЭСТУЛИН и другие. По ее словам, международным представителем Киевских дней моды New Look Of Kiev является редактор Fashion Wire Daily Г.ДИНИ.

Д.ШАПОВАЛОВА подчеркнула, что главная задача Киевских дней моды New Look of Kiev на данном этапе развития украинской моды очевидна – интегрировать украинскую моду в мировой процесс и представить международному fashion-сообществу лучших и наиболее перспективних украинских дизайнеров.

«Я надеюсь, что наш проект будет только развиваться, поскольку очень важно поставить Украину на карте мира моды», - отметила Д.ШАПОВАЛОВА.