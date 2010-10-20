Эксперт считает вероятной продажу Фирташем, после концентрации, химических активов российскому инвестору

Киев. 20 октября. УНИАН. После концентрации украинских химических активов собственником Group DF Дмитрием ФИРТАШЕМ довольно вероятным может быть их дальнейшая продажа российскому инвестору.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководящий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей КОЛПАКОВ.

По его оценке, в случае концентрации в одних руках максимального количества предприятий химической отрасли Украины, с учетом близости собственника Group DF к группам влияния в высших эшелонах российской власти вероятность их перепродажи российским инвесторам является выше среднего.

«Работает ли сразу ФИРТАШ в интересах россиян или он покупает и затем на этом хочет заработать – вопрос остается открытым. Но компания ФИРТАША прекрасно понимает, что сегодня у них есть газ, есть возможность работать и обеспечить энергоносителями химпром, завтра, при смене каких-то групп у власти, такой возможности у них уже не будет», - отметил эксперт.

По его словам, в будущем следует ожидать участия структур Д.ФИРТАША в приватизации 40% госпакета акций ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и 99% акций ОАО «Одесский припортовый завод».

По информации А.КОЛПАКОВА, наиболее вероятным покупателем украинских химических активов может выступить ОАО «СИБУР Холдинг», акционерами которого являются структуры ОАО «Газпромбанк».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) в августе вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group. Таким образом, на территории Украины Group DF уже контролирует два предприятия - «Концерн «Стирол» и «Ривнеазот».