Ассоциация «Дилеры одежды секонд-хенд» выступает против новых правил растаможивания б/у одежды

Киев. 20 октября. УНИАН. Ассоциация «Дилеры одежды секонд-хенд» выступает против внесения изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе Украины», которым предусмотрен новый порядок определения количества растаможиваемой б/у одежды в парах и штуках, а не в килограммах, как это делается сейчас.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор розничной сети магазинов секонд-хенд, член ассоциации Любовь ЩЕГЕЛЬСКАЯ.

По ее словам, принятие таких изменений, предлагаемых Кабинетом министров, скорее похоже на техническую ошибку, а не на взвешенное решение, а его выполнение приведет к ликвидации в Украине секонд-хенда как вида бизнес-деятельности.

«Подобный подход противоречит не только правилам ВТО и всем стандартам Евросоюза, но и правилам самой Государственной таможенной службы Украины. В частности, Гостаможслужба в своем письме от 29 апреля 2010 года «О классификации одежды и других изделий, бывших в употреблении» отмечает, что для включения в эту товарную позицию изделия должны отвечать следующим требованиям: иметь заметные признаки использования (носки), поставляться навалом (без упаковки) или в тюках и не иметь ярлыков», - отметила Л.ЩЕГЕЛЬСКАЯ.

Она убеждена, что предлагаемые изменения являются фактическим запретом ввоза на таможенную территорию Украины бывшей в употреблении одежды. «Ни одна компания, собирающая, сортирующая и продающая секонд-хенд украинским компаниям-продавцам, не ведет учет в штуках и парах. К тому же совершенно не понятно, как подсчитывать вещи, которые состоят из нескольких частей. К примеру, пальто и пояс к нему», - поясняет представитель ассоциации «Дилеры одежды секонд-хенд».

По ее данным, в случае внесения изменений в закон о растаможивании б/у одежды государство недополучит около полутора сотен миллионов гривен таможенных сборов и НДС, которые ежегодно платят в госбюджет компании, импортирующие одежду секонд-хенд.

«По данным Госкомстата, только за первое полугодие 2010 года импортеры б/у одежды уплатили таможенных сборов и НДС на сумму более 84 млн. грн. После принятия нового Налогового кодекса, который лишает предпринимателей, занятых в реализации одежды секон-хенд, возможности платить налоги по упрощенной системе, и введения новых таможенных правил торговля б/у одеждой станет практически невозможной. В результате без работы останутся около 300 тыс. человек, занятых в этой сфере, а малоимущие граждане Украины потеряют возможность покупать недорогую одежду», - убеждена Л.ЩЕГЕЛЬСКАЯ.

Она также опровергла заявления о том, что одежда секонд-хенд является вредной для здоровья. «Б/у одежда проверяется при пересечении границы санитарной и экологической службами нашей страны, и на ее ввоз выдаются соответствующие разрешения. Вещества, которые используются для дезинфекции одежды секонд-хенд отвечают европейским нормам к подобным препаратам и не несут ни малейшей угрозы здоровью людей», - отметила представитель ассоциации.

Подводя итог, она подчеркнула, что вводя новые таможенные правила и изменяя налоговое законодательство в отношении рынка секон-хенда, государство не защищает отечественную легкую промышленность, а, напротив, вредит ей. «Уничтожение рынка б/у вещей приведет лишь к перенасыщению украинского одежного рынка китайской продукцией. Китайская одежда в любом случае будет дешевле украинской, тогда как секонд-хенд никогда не был конкурентом для украинских производителей одежды, а, напротив, тормозил рост импорта новой одежды в Украину», - добавила Л.ЩЕГЕЛЬСКАЯ.