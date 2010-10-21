Виртуальная флешка e-Disk – незаменимый помощник в работе

Доводилось ли вам когда-нибудь отправлять шефу отчет размером в несколько сотен мегабайт? Наверняка пришлось «резать» его на несколько частей и поочередно их отсылать. На важных переговорах компьютер вдруг отказывался «видеть» флешку с презентацией. Трудности использования файлообменника тоже знакомы многим: невозможно скачать с него файл большого размера, загрузка не выполняется из-за ограниченного трафика, скачивание занимает много времени и т п.

Избежать таких ситуаций поможет виртуальная флешка e-Disk. Ее преимущества оценили более 300 тысяч интернет-пользователей, 70% которых – это офисные сотрудники, предприниматели и руководители. Для них e-Disk является незаменимым рабочим инструментом.

Загрузить или скачать файлы (даже самые большие – отчеты, презентации, видео- и аудиоматериалы) - не проблема: e-Disk вмещает до 4 Гб информации! У нее нет никаких ограничений по времени хранения файлов и их количеству. Поэтому сервис идеален, если вам нужно перенести информацию с рабочего на домашний компьютер, скачать файл со своего носителя во время переговоров, сохранить документы, которые находятся на компьютерах других сотрудников. С e-Disk у Вас есть доступ к своим данным везде, где есть Интернет.

Если вам необходимо скачать несколько файлов одновременно, e-Disk выполнит эту задачу в один клик. Чтобы передать данные с флешки деловым партнерам или коллегам, достаточно лишь открыть для них общий доступ к выбранным файлам. В случае, когда информацию, наоборот, должны получить вы, – ваши партнеры или сотрудники также могут открыть общий доступ к своим файлам для вас. Этой функцией уже воспользовались 56 тысяч владельцев виртуальной флешки.

Электронную флешку e-Disk можно назвать бесплатным аналогом обычной флешки, только возможностей у нее гораздо больше и не нужно носить ее с собой.