Ревматологи инициируют разработку госпрограммы по профилактике и лечению ревматоидного артрита

Киев, 21 октября. УНИАН. Украинские ревматологи инициируют разработку государственной программы по профилактике и лечению ревматоидного артрита.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института кардиологии имени академика им.М.Стражеско Национальной академии медицинских наук Украины Владимир КОВАЛЕНКО.

"Эта программа позволит сохранить трудовой потенциал, потому что преимущественно этим заболеванием болеют молодые люди, которым до 30-ти лет. И эта программа как раз и рассчитана на лечение именно молодох категории больных ревматоидным артритом", - сказал В.КОВАЛЕНКО.

В свою очередь глава Союза защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина ОЧЕРЕТЕНКО отметила, что в Украине ревматоидным артритом страдает более 120 тысяч человек. "Для того, чтобы такая программа была принята нужен голос пациентов. В свое время первая программа по диабету была принята именно благодаря Украинской диабетической ассоциации, в которой объединились и пациенты, и профессионалы", - добавила она.

По словам В.КОВАЛЕНКО, раньше ревматоидный артрит считался заболеванием, не поддающимся лечению. "Однако сейчас наука сделала революционный прорыв в лечении артрита. Благодаря инновационным препаратам стало возможно точечно влиять на факторы воспалительных процессов в суставах. Применение так называемых "биологических агентов" позволяет контролировать развитие заболевания даже у пациентов с поздней стадией заболевания, предупредить инвалидность, обеспечить высокое качество жизни, а также сократить втрое расходы на оплату нетрудоспособности человека", - отметил он.