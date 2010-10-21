Жители села Подолье Киевской области просят Президента не допустить рейдерского захвата 3 тыс. га земли

Киев. 21 октября. УНИАН. Жители села Подолье Барышевского района Киевской области просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить рейдерского захвата 3 тыс. га земли.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН и.о. директора ООО “Агрофирма Подолье” Валентина ГАВРИСЬ.

По ее словам, с марта 2010 года “проводится рейдерский захват сельскохозяйственного предприятия, которое имеет более 3 тыс. га пахотной земли”.

Она сообщила, что в 2007 году при участии председателя Славянской солевыварочной компании Валерия ПАНАСОВСКОГО было создано предприятие для развития в с. Подолье животноводства.

Как рассказала В.ГАВРИСЬ, 4 марта 2010 года в Барышевскую межрайонную прокуратуру поступило заявление В.ПАНАСОВСКОГО на директора ООО “Агрофирма Подолье” Анатолия БОНДАРЕНКО о растрате чужого имущества в особо крупных размерах и служебной подделке первичных документов. Потом Барышевской прокуратурой были изъяты все бухгалтерские документы предприятия, печать, штамп и все системные блоки с бухгалтерскими программами, которые до сих пор находятся в прокуратуре. Кроме того, было возбуждено уголовное дело против А.БОНДАРЕНКО.

“Но когда пришло время собирать урожай, следователям прокуратуры был наложен арест на все имущество хозяйства, даже на не собранный урожай, что не подлежит аресту”, - сказала В.ГАВРИСЬ.

По ее словам, представители неизвестной жителям села охранной фирмы не давали возможность собирать урожай.

“Мы обращались, давали телеграмму Президенту, в Кабинет министров, в Генеральную прокуратуру и неоднократно”, - сказала В.ГАВРИСЬ.

Также она сообщила, что жители села проводили митинги возле Кабмина и Администрации Президента.