Оппозиционные кандидаты заявляют о невозможности проведения в Мелитополе свободных выборов

Киев. 21 октября. УНИАН. Некоторые кандидаты от оппозиционных политических партий в мэры и в депутаты городского совета Мелитополя (Запорожская обл.) заявляют о грубых нарушениях в ходе проведения кампании местных выборов со стороны власти и городской территориальной избирательной комиссии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили некоторые кандидаты на пост мэра и в депутаты горсовета Мелитополя, а также общественные активисты.

«В Мелитополе полностью нарушен принцип равенства избирательного права. На всех прошедших этапах избирательного процесса кандидатам и местным организациям партий приходится сталкиваться с незаконными действиями территориальной избирательной комиссии, а также других учреждений, которые препятствуют реализации права граждан избирать и быть избранными. Местные выборы в Мелитополе являются не свободными», - заявил активист общественной организации «Антикоррупционная» Виталий СОТУЛА.

По его мнению, такая ситуация приведет к тому, что в Мелитополе «31 октября у народа не будет права выбора, а будет только один навязанный кандидат и партия».

В свою очередь представитель «Народной самообороны», кандидат в мэры Мелитополя Александр ВОЛКОВ отметил, что, «используя некоторые «карманные» партии, представители власти подают в комиссию надуманные жалобы». «Таким образом, руками комиссии и подконтрольных партий местная власть пытается превратить выборы в назначение», - считает он.

Кроме того, он заявил о незаконных действиях теризбиркома по снятию его с регистарции как кандидата, что сейчас обжалуется в суде.

Кандидат в мэры Мелитополя Николай ЖИДКЕВИЧ (Социалистическая партия Украины) сообщил, что теризбирком выносит предупреждения оппозиционным кандидатам по любой жалобе, при этом на нарушения со стороны кандидата от Партии регионов комиссия не реагирует и никакие жалобы не принимает.

Заместитель председателя Мелитопольской организации ВО «Батькивщина» Алексей ПРОКОФЬЕВ отметил, что теризбирком сформировал все 61 избирательных участков в минимальном составе - 18 человек, хотя законом предусмотрена верхняя планка 24 человека.

«При этом большая часть членов комиссий составляют представители так называемых «технических» партий, в партийные списки которых по выборам в горсовет включено не более 3-4 кандидатов», - сказал А.ПРОКОФЬЕВ.

Кандидат в депутаты горсовета Мелитополя, представитель партии «Союз левых сил» Тарас ГЕНОВ также сообщил, что в теризбирком поступило несколько жалоб на представителей оппозиционных сил, причем все - от одного человека. «На основании этих жалоб теризбирком выносит предупреждения и местным партийным организациям, и кандидатам в мэры», - констатировал он.

Т.ГЕНОВ также рассказал, что члены терризбикрома от оппозиции обнаружили в журнале регистраций постановлений комиссии девять пустых граф, после чего секретарь комиссии закрыла журнал в сейфе. «После того, как члены комиссии установили дежурство у сейфа, через некоторое время прибыл наряд милиции и карета скорой помощи, которая увезла секретаря комиссии вместе с ключом от сейфа», - сообщил он.

Кандидаты в мэры и в депутаты Мелитопольского городского совета обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой повлиять на представителей городской власти с целью прекращения беззакония и наведения порядка.