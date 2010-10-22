В информационном пространстве Украины наблюдается тенденция к умалчиванию деятельности оппозиции – мониторинг

Киев. 22 октября. УНИАН. В деятельности ведущих СМИ Украины наблюдается тенденция к умалчиванию деятельности оппозиции.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты мониторинга освещения власти и оппозиции в ведущих СМИ Украины, осуществленного по заказу политической партии “Фронт Змін” кампанией PRP Ukraine.

По данным исследования, частота упоминаний оппозиции в материалах политической направленности ведущих СМИ снизилась с 33,5% в мае до 20,6% в сентябре; частота упоминаний власти, соответственно, возросла с 66,5% до 79,4%.

“Таким образом, имеется тенденция к умалчиванию деятельности оппозиции, то есть, уменьшение ее представления в СМИ приблизительно на треть”, - сказал координатор направления “Открытая власть” Правительства перемен Богдан КОЗАЧЕНКО.

Он сообщил, что тональность упоминаний оппозиции и власти в СМИ существенно изменилась. В мае в материалах, которые содержали оценочные суждения, о власти было 69% позитивных упоминаний и 31% негативных. Уже в сентябре о власти хорошо говорили в 77,2% случаев, а негативно – только в 22,8%. В тоже время, если в мае об оппозиции было 55,9% негативных упоминаний и 44,1% позитивных, то в сентябре уже 66,2% негативных и только 33,8% позитивных.

“Таким образом, существует вполне выраженная тенденция по уменьшению негативных отзывов о власти и увеличении их по отношению к оппозиции. Фиксируем изменения в благоприятную для власти сторону – приблизительно на треть. И приблизительно настолько же ухудшение ситуации для оппозиции», – отметил Б.КОЗАЧЕНКО.

Он сказал, что в мае в упоминаниях о деятельности Президента в ведущих СМИ содержалось 17,1% негативных сообщений, в сентябре – уже 10,7%. То же касается и премьер-министра – доля критики в его адрес снизилась с 19,5% в общем количестве сообщений до 11%. “То есть, в оценке персоналий представителей власти средствами массовой информации произошло изменение почти вдвое в благоприятную для власти сторону”, - сказал координатор Правительства перемен.

“Таким образом, по объективным данным, выраженным в том числе и количественно, состояние свободы слова в Украине ухудшается”, - подчеркнул Б.КОЗАЧЕНКО.

По данным мониторинга, на Первом Национальном телеканале об оппозиции говорят в 14% общественно-политических материалов, о власти – в шесть раз больше. При этом в 100% случаев власть упоминается в позитивном контексте. Оппозиция только в 16% - в позитивном, в 84% - в негативном. “Следовательно, заявления власти об отстаивании ею принципов свободы слова не отвечают реальному положению вещей. Очевиднее всего это выглядит на примере работы Национальной телекомпании”, - отметил Б.КОЗАЧЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня власть говорит о намерении принять в ближайшем будущем закон об общественном вещании, который якобы решит проблемы со свободой слова. “У власти есть более легкий путь для усиления гарантий свободы слова – нужно просто придерживаться принципов свободы слова на том телеканале, который она прямо контролирует. Общественное вещание – не самоцель, а средство гарантирования свободы слова. Если бы власть действительно хотела общественного вещания как инструмента обеспечения свободы слова, она могла бы начать с введения стандартов свободы слова на Первом Национальном», - сказал Б.КОЗАЧЕНКО.

Как заявляют авторы, проведенный мониторинг является объективным количественным исследованием. Программы новостей, отобранные для мониторинга, выходят в прайм-тайм на ведущих телеканалах Украины и в течение недели охватывают 79% зрительской аудитории старше 18 лет по всей Украине.