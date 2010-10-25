Большое количество бюллетеней для голосования на местных выборах снизит уровень осознанности избирателей - КИУ

Киев. 25 октября. УНИАН. Большое количество бюллетеней для голосования во время выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей снизит уровень осознанности избирателей.

Такое мнение председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«С большой охапкой бюллетеней, я думаю, избиратели столкнутся лишь на участках, они сейчас не подозревают, что на них упадет. Мы разъясняем особенности новой системы (выборов — УНИАН), но, конечно, мы не можем дойти до каждого избирателя», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, в зависимости от типа населенного пункта, избиратели 31 октября получат от 5 до 10 бюллетеней. В то же время, это существенно не повлияет на явку избирателей, которая, по прогнозу А.ЧЕРНЕНКО, будет не меньше 60%.

«Но то, что на участках будет хаос, очереди, и будет затягиваться процесс голосования, и в этих бюллетенях люди будут разбираться, это, конечно, ухудшит качество избирательного процесса. И это, конечно, снизит уровень осознанности выбора. То есть, в этих длинных «обоях» избиратели будут видеть что-то знакомое, и, даже не вчитываясь в фамилии, будут голосовать», - убежден ый эксперт.

Также он прогнозирует, что самая сложная ситуация во время голосования на местных выборах сложится в Киевской области, поскольку здесь сконцентрировано большое количество общенациональных политических партий. В частности, по словам А.ЧЕРНЕНКО, в Киевской области будет много попыток признания выборов нелегитимными.

«Мы видим, что конфликтность в Киевской области достигла апогея. В Киевской области есть за что бороться», - отметил он.

В целом А.ЧЕРНЕНКО оценивает как напряженную ситуацию накануне дня голосования 31 октября.