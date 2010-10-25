Эксперты считают, что заключения Венецианской комиссии относительно законопроекта "О мирных собраниях" стали для него приговором

Киев. 25 октября. УНИАН. Эксперты считают, что заключения Венецианской комиссии относительно законопроекта №2450 "О мирных собраниях" стали приговором для него.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

“Заключение Венецианской комиссии является приговором законопроекту №2450. В сущности, можно сказать, что этот законопроект разбит в пух и прах. Есть большие сомнения, что Комитет Верховной Рады по правам человека учтет все эти рекомендации. А если учтет, то это будет абсолютно новый законопроект”, - сказал член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека, член правления института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС.

По его словам, есть замечания практически к каждой статье законопроекта. “Венецианская комиссия предлагает заменить некоторые положения прямо противоположными”, - добавил он.

По словам В.ЧЕМЕРИСА, многие рекомендации, данные Венецианской комиссией еще в 2009 году, не были учтены авторами законопроекта, которые готовили его ко второму чтению.

“Все это указывает на вопиющую некомпетентность тех людей, которые готовили этот законопроект. Создается впечатление, что они вообще не имеют представления о европейских стандартах прав человека”, - отметил эксперт.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что в основном рекомендации совпадают с теми, которые высказали украинские общественные организации на общественных слушаниях относительно этого законопроекта в июне этого года.

В частности, по словам В.ЧЕМЕРИСА, Венецианская комиссия указывает, что отсутствие сообщения не может быть основанием для автоматического запрещения собрания. “Если люди собираются выразить свою точку зрения, хоть и без сообщения, они априори не совершили еще никакого правонарушения”, - добавил он.

По словам В.ЧЕМЕРИСА, Венецианская комиссия считает, что необходимо предоставить право быть организаторами митингов не только гражданам Украины, но и гражданам других государств, а также лицам без гражданства.

Венецианская комиссия также указывает, что в законопроекте неправомерно ограничено право людей в возрасте до 14 лет, поскольку они могут быть организаторами собраний лишь при согласии родителей или попечителей.

Также, по словам В.ЧЕМЕРИСА, неправомерно ограничено право людей, которые находятся под административным арестом или заключены в тюрьму, быть организаторами митингов.

“Кроме того, Венецианская комиссия указывает, что административные и судебные решения должны приниматься как можно быстрее, то есть необходимо устанавливать специальные сроки, чтобы в случае, если будет принято решение о запрещении, оно не должно появляться у организаторов митингов за минуту до начала митинга, как это бывает сегодня”, - сказал он.

В.ЧЕМЕРИС констатировал, что ситуация в Украине со свободой собраний очень плохая.

Член Гражданского движения “Відсіч” Павел МИРОНОВ, в свою очередь, отметил, что общественные организации будут отслеживать дальнейшую судьбу этого законопроекта. “Если рекомендации не будут учтены, общественные организации и в дальнейшем будут устраивать акции протеста, поскольку в нынешнем виде законопроект ставит под угрозу не только цели, которые ставят перед собой эти организации, но и саму возможность их деятельности”, - сказал он.

По словам члена Совета старейшин ВМОО "Фонд региональных инициатив" Михаила ЛЕБЕДЯ, он не советовал бы проводить следующие “комитетские слушания” законопроекта в закрытом режиме. “Я не советовал бы говорить, что Венецианская комиссия - за законопроект 2450, потому что это неправда”, - сказал он.