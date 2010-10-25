Днепропетровский фермер просит Президента дать оценку действиям правоохранителей, расследующих нападение на него

Киев. 25 октября. УНИАН. Фермер Анатолий ГАЙВОРОНСКИЙ (с. Спасское Новомосковского р-на Днепропетровской обл.) обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с открытым письмом, в котором просит дать правовую оценку действиям правоохранительных органов, расследующих совершенное в 2007 г. нападение на него и захват его имущества.

Об этом А.ГАЙВОРОНСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Прошу защитить меня от беспредела правоохранительных органов и прекратить дерзкое крышевание преступления против меня должностными лицами государства», - говорится в письме.

По словам фермера, 21 октября 2007 г. на него было совершено нападение, повлекшее за собой телесные повреждения. Нападающие также завладели его имуществом – урожаем подсолнечника на площади 9 га на сумму более 60 тыс. грн.

По мнению А.ГАЙВОРОНСКОГО, данное нападение было спровоцировано его конфликтом из-за земельных паев с одним из крупных аграрных хозяйств района.

По словам фермера, по факту нападения 26 октября 2007 г. было возбуждено уголовное дело, но до сих пор оно так и не было расследовано. Дважды выносились постановления следователей о закрытии данного дела, но судами эти постановления отменялись, а дело направлялось на дополнительное расследование.

А.ГАЙВОРОНСКИЙ также отметил, что прокуратура Днепропетровской области переквалифицировала действия нападающих со статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) на более легкую - ст. 122 (причинение средней тяжести телесных повреждений). К тому же в отношении одного из нападающих уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

«Создается впечатление, что влиятельные должностные лица тормозят расследование, а органы прокуратуры не предпринимают мер контроля и соответствующего надзора за выполнением законов органами досудебного следствия», - отмечает А.ГАЙВОРОНСКИЙ.

В своем открытом письме он, в частности, просит Президента Украины провести служебное расследование причин затягивания расследования, а также поручить расследование данного дела квалифицированным следователям прокуратуры Днепропетровской области или областного управления внутренних дел.