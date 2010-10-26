Минздрав обвиняют в использовании бюджетных средств для лечения за границей вне очереди

Киев. 26 октября. УНИАН. Президент благотворительного фонда «Помощь онкобольным детям» Валентина МАРКЕВИЧ обвинила Министерство здравоохранения Украины в выделении бюджетных средств для лечения за границей вне очереди.

На пресс-конференции в УНИАН она заявила, що за 2009-2010 годы вне очереди пролечились 12 людей, в то же время онкобольные дети, ждавшие лечения за границей (в том числе срочной пересадки костного мозга), за это время умерли.

“Минздрав Украины я хочу обвинить в том, что они при распределении и обозначении, кому в первую очередь лечиться за рубежом, они делали привилегии определенным лицам. Родственники сотрудников Минздрава получили за счет бюджетных средств лечение от онкозаболеваний за границей вне очереди. Я считаю это незаконным. Если ты близок (к Минздраву) – ты можешь пролечиться, если нет, значит, ребенок может умереть. Поэтому я обвиняю в смерти этих детей”, – отметила В.МАРКЕВИЧ.

По ее словам, в Украине очень тяжелая ситуация с онкобольными детьми. “Мы - единственная страна в Европе, в которой не делают трасплантации костного мозга. Наши дети лечатся в Италии, России, Беларуси. Если мы на лечение одного ребенка тратим от 160 тысяч (в Беларуси это стоит 190-210 тысяч евро), то нужно один раз сделать центр трансплантации костного мозга, чтобы мы могли лечить своих детей”, – подчеркнула В.МАРКЕВИЧ.