В КИУ убеждены, что выборы в Украине не будут признаны недействительными

Киев. 26 октября. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО убежден, что местные выборы в Украине не будут признаны недействительными.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что действующим законом о местных выборах вообще не предусмотрено признание выборов недействительными, хотя в Украине все может быть. “По всей Украине выборы недействительными никто не признает. По некоторым отдельным регионам, бесспорно, будет попытка обжалования, попытка признания недействительными на определенных участках. Но, из предыдущего опыта, я не думаю, что они увенчаются успехом”, - сказал он.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, ни украинские, ни международные наблюдатели не сделают эти выборы более демократическими, если сами политики не захотят этого. По его словам, некоторые влиятельные международные наблюдатели даже не будут делать официальных заявлений относительно местных выборов, а просто напишут отчет.

Как считает А.ЧЕРНЕНКО, даже те заявления, которые и будут раздаваться от международных наблюдателей, будут очень осторожными. “Да, они будут критическими – это уже видно. Будут критиковать закон, критиковать вмешательство власти, но того, что мир публично признает эти выборы недемократическими, такого не будет”, - сказал он.