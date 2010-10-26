Карасев считает, что в настоящее время идет апробация админресурса для его использования на следующих выборах
Киев. 26 октября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что во время местных выборов идет апробация админресурса для его использования в следующих выборах.
Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
По словам В.КАРАСЕВА, уже сегодня можно говорить, что местные выборы в Украине с самого начала не пошли как демократические и относительно честные. Они развивались и развиваются по стресс-сценарию и это касается не столько западно-центральных регионов Украины, сколько тех регионов, где позиция Партии регионов была достаточно влиятельной. Самыми горячими точками местных выборов является Одесса, Крым, Харьков”, - сказал он.
По его словам, этот парадокс заключается в том, что борьба идет не столько за местную власть сколько за власть в целом. Он отметил, что во время этих выборов идет испытание, насколько выборы вообще могут быть управляемыми. «Это на будущее - на парламентские выборы, вообще на политические кампании. Поэтому на этих выборах идет испытание возможностей административного ресурса на местах”, - сказал В.КАРАСЕВ. По его убеждению, результаты местных выборов - это будут не столько конкретные результаты в смысле избрания конкретных кандидатов и политических сил, сколько тестирование возможностей административного ресурса.
По мнению В.КАРАСЕВА, местные выборы стали возможностью подчинения и деавтономизации региональных элит, которые всегда имели достаточное влияние на жизнь регионов и местных общин. “Сегодня в тех регионах, которые не являются проблемными для Партии регионов, идет речь о том, чтобы деавтономизировать региональные элиты, вмонтировать их в Партию регионов и вертикаль власти”, - добавил он. Директор института глобальных стратегий также выразил мнение, что по результатам этих выборов можно уверенно сказать, что местного самоуправления не будет. “Вместо самоуправления будет централизованное управление”, - сказал он. В то же время, по убеждению В.КАРАСЕВА, в тех регионах, где Партия регионов всегда имела поддержку, происходит разочарование этой политической силой. “Из-за того, что идет давление на местные элиты, что нет конкурентной среды на выборах”, - сказал он.