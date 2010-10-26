Представители ряда политсил и объединений заявляют о фальсификации местных выборов в Василькове

Киев. 26 октября. УНИАН. Ряд политических сил и объединений заявляют о фактах злоупотреблений членами Васильковской городской избирательной комиссии Киевской области при регистрации кандидатов в депутаты горсовета и кандидатов на должность Васильковского городского председателя с целью фальсификации результатов местных выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили, в частности, председатель Васильковской городской организации политической партии “Фронт Змін” Сергей БИРЮКОВ, первый секретарь Васильковского городского комитета КПУ Станислав ПАШКЕВИЧ и председатель Васильковской городской организации политической Партии малого и среднего бизнеса Украины Богдан КОРЧИНСКИЙ.

“Мы хотим заявить – мы: это я представляю “Фронт Змін”, дальше КПУ, Сильная Украина, а также около 10 политических партий, - о фактах грубых злоупотреблений при приеме документов, при рассмотрении документов в Васильковской городской избирательной комиссии. Мои слова могут быть подтверждены и уже подтверждены не одним десятком раз в судах”, - сказал С.БИРЮКОВ. По его словам, благодаря упомянутым решениям судов выявлены фальсифицированные документы и ряд участников избирательного процесса восстановлены в своих правах и сейчас опять пытаются получить возможность зарегистрироваться.

Представитель “Фронту Змін” заявил о применении в Василькове административного давления: “Представители политических партий города убедились на собственном опыте, что такое административное давление существует. Оно проявляется в грубой, циничной форме. Речь идет о фактах подлога, фальсификации во время рассмотрения документов в комиссии”.

По словам С.БИРЮКОВА, Васильковская городская избирательная комиссия сформирована таким образом, что “выглядит демократически, поскольку там есть представители многих политических партий, но если посмотреть правде в глаза, то увидим, что эти люди являются ставленниками одной силы - коррумпированной власти Василькова”. “И они отстаивают только одну позицию, чтобы эта власть продолжала грабить наш город”, - добавил он.

Учитывая эту ситуацию руководители Васильковских городских партийных организаций субъектов избирательного процесса, права которых грубо нарушены Васильковской ГИК и что подтверждено постановлениями судов, обнародовали Открытое письмо к Президенту Украины, в котором просят защитить права граждан избирать власть и быть избранными, и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов в Василькове. Они также направили соответствующее обращение в адрес Генерального прокурора Украины.

По словам С.БИРЮКОВА, напряжение в Василькове достигло своего предела, из-за чего возможны акции протеста горожан.

“Мы рассчитываем на то, что ЯНУКОВИЧ, прокуратура в последний момент приостановит работу Комиссии, которая делает незаконные действия”, - сообщили участники пресс-конференции.

От имени подписантов С.БИРЮКОВ заверил, что намерения срывать выборы в Василькове нет, но они рассчитывают, что Администрация Президента обратит внимание на обнародованное обращение и ряд существующих уже на сегодняшний день судебных решений, связанных с избирательным процессом.

“Мы будем пытаться доказать то, что эти выборы прошли недемократически и такие фальсифицированные, искаженные результаты не нужные избирателям Василькова. Нам нужна перезагрузка системы. Нам нужны честные выборы. По закону они могут быть повторными, если правовым образом будет доказано, что они были неправомерными. Речь идет о том, что выборы должны быть признаны не состоявшимися”, - пояснил позицию представитель “Фронту Змін”.