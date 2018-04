Миноритарий не имеет претензий к сделке по купле-продаже компании Corolex

Компания Cross Trade Financial Comodities (CTFC), миноритарный акционер компании Corolex (ранее - Allseeds Group Public Co LTD), подтверждает, что сделка по покупке компанией Kernel контрольного пакета акций Corolex завершена.

Об этом заявил Интерфаксу Тон ХУЛС, финансовый директор СTFC, в пресс-релизе компании от 21 октября 2010 года: «Компания Cross Trade Finance Comodities никогда не утверждала, что покупка компанией Kernel 94% в компании Allseeds Group Public Co LTD не завершена или может быть отменена».

При этом компания Cross Trade Finance Comodities выдвигает претензии к мажоритарному акционеру Corolex, утверждая, что Kernel ущемляет ее права. Так же мажоритарий был готов купить 6% акции CTFC в Corolex, но сделка не состоялась. Еще c мая 2010 года CTFC настаивала на покупке компанией Kernel их акций за 8-10 млн. долл., однако стороны не достигли соглашения.