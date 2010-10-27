Киев. 27 октября. УНИАН. Эксперты считают проблемы землеотвода самыми болезненными в Киевской области.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН эксперт Всеукраинского центра защиты прав и свобод граждан Ростислав БАЛАБАН, на сегодняшний день в области есть ряд вопросов, требующих решения. Как пример, он назвал недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов транспортными средствами, в частности школьными автобусами. По его словам, недостаток таких автобусов приводит к тому, что многие дети вынуждены самостоятельно добираться до школ, которые находятся на большом расстоянии от их жилья. Еще одной острой проблемой он назвал плохое качество предоставления медицинских услуг. Как отметил Р.БАЛАБАН, многие медицинские учреждения области построены очень давно, нуждаются в капитальном ремонте, при этом их обеспечение медицинским оборудованием и лекарственными средствами также на низком уровне.

Основной проблемой Киевской области эксперт назвал вопрос отведения земли. “Вокруг Киева нет ни одного села, где не было бы земельных проблем”, – сказал Р.БАЛАБАН. Он отметил многочисленные факты незаконной передачи больших земельных участков в области физическим или юридическим лицам. При этом, по словам эксперта, сельская община не получает никакой выгоды от таких операций.

В свою очередь, депутат Бориспольского районного совета Юрий ФЕДУН отметил, что одним из “лакомых кусков” Киевской области являются земли Киево-Святошинского района, где стоимость земельных участков в 0,25-0,30 га может достигать 0,5 млн. американских долларов. Для примера он привел ситуацию, сложившуюся в селах Лесники и Ходосовка этого же района. По словам депутата, в пределах этих сельсоветов определенные физические лица незаконно получили земельные участки общей площадью около 5 га. Как утверждает депутат, эти земли, на которых растет лес, ранее сельсоветы своим решением отнесли к заповедному фонду. Однако, по словам Ю.ФЕДУНА, невзирая на это, они незаконно оказались в частной собственности, а лес начали вырубать. Он отметил, что в результате таких действий государству нанесен значительный ущерб, и добавил, что стоимость отданных земель на “черном” рынке составляет приблизительно 5-6 млн. долларов. Ю.ФЕДУН призвал председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА обратить внимание на ситуацию в этих селах и, как в случае с незаконным землеотводом в с. Счастливое, способствовать решению проблемы.