Председатель городской организации партии «Надія» заявляет, что его принуждали к фальсификации формирования УИК в Броварах

Киев. 27 октября. УНИАН. Председатель Броварской городской организации Партии народного действия «Надія» Вячеслав СИЛУКОВ заявляет, что его принуждали принять участие в фальсификации формирования участковых комиссий в Броварах Киевской области.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН. При этом В.СИЛУКОВ обнародовал свое заявление к председателю ЦИК, председателя СБУ, Генеральному прокуроуа и министру внутренних дел. В заявлении В.СИЛУКОВ утверждает, что 14 октября представители руководства Броварской городской территориальной избирательной комиссии принуждали его подписать представление от вроде бы Броварской городской организации Партии народного действия «Надія» относительно кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.

“Говорят, подписывай, там все договорено, я посмотрел на список – там 41 человек и ни одного из них я не знаю”, - отметил он.

По словам В.СИЛУКОВА, он отказался подписывать это представление и передал копию руководству Киевской областной организации Партии народного действия «Надія» для ознакомления.

В.СИЛУКОВ рассказал, что на следующий день руководство партии пыталось его уговорить поставить свою подпись под этим представлением, но он снова отказался. При этом он утверждает, что эти кандидатуры не могли быть поданы областной организацией партии “Надія” без его ведома. Впоследствии В.СИЛУКОВ узнал, что все кандидаты из этого представления были включены в участковые комиссии от Броварской городской организации Партии народного действия «Надія».

“Мне откровенно продемонстрировали, как именно происходит фальсификация выборов”, - отметил он.

При этом В.СИЛУКОВ подчеркнул, что поддерживает обращение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о недопущении фальсификаций в избирательном процессе и поэтому надеется, что это заставит местную власть не прибегать к подтасовке результатов выборов.