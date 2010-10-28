Двенадцать оппозиционных партий призывают Президента перенести выборы в Харьковской области на 2-3 недели

Киев. 28 октября. УНИАН. Двенадцать оппозиционных партий призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА перенести выборы в Харьковской области на 2-3 недели.

Об этом заместитель руководителя избирательного штаба кандидата на должность Харьковского городского председателя Арсена АВАКОВА Иван ВАРЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, с соответствующим требованием к главе государства обратились партия «Батькивщина», Народно-демократическая партия, Украинская народная партия, партия «Справедливость», Прогрессивная социалистическая партия Украины, ВО «Свобода», Украинская социал-демократическая партия, партии «Зеленая планета», «За Украину!», «Единый Центр», «Общественная сила», «Христианско-демократический союз».

«Избирательный процесс в Харьковской области свидетельствует о наличии факторов, которые делают невозможным проведение местных выборов в соответствии с законодательством Украины, международных стандартов свободных, справедливых, честных и прозрачных выборов, соблюдения избирательных прав граждан. Подтверждением тому является многочисленное нарушение процедурных вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, паритетным формированием территориальных избирательных комиссий, фактическое отсутствие равных возможностей у кандидатов для осуществления агитации», - говорится в заявлении, которое обнародовал И.ВАРЧЕНКО.

В документе отмечается, что свидетельством невыполнения органами местной власти поручения В.ЯНУКОВИЧА об обеспечении честных выборов является ситуация, которая сложилась в Харькове с изготовлением избирательных бюллетеней.

«Фактически установлено, что в Харьковской области документы строгой отчетности (избирательные бюллетени — УНИАН) печатались предприятием, которое не имеет соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности», - отмечают авторы заявления.

«При таких обстоятельствах единственным условием проведения честных выборов может быть перенос даты голосования и организации избирательного процесса в соответствии с требованиями законодательства и Конституции Украины», - говорится в заявлении.

По мнению И.ВАРЧЕНКО, выборы в Харьковской области можно провести через 2-3 недели.