Компания «Авангард» привлекла 200 млн. долл. путем размещения еврооблигаций

Киев. 28 октября. УНИАН. Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине – компания Avangardco Investments Public Limited («Авангард») привлекла 200 млн. долл., разместив свои еврооблигации на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров Avangardco IPL Олег БАХМАТЮК.

По его словам, средства были привлечены на срок до 29 октября 2015 года, купон составит 10%. Лид-менеджерами выпуска облигаций выступили компании JP Morgan и “Тройка Диалог”.

По словам О.БАХМАТЮКА, покупателями евробондов компании выступило около 60 инвестиционных фондов как с Европы, так и со стран Азии. Глава Avangardco IPL также отметил, что порядка 90-95% привлеченных от выпуска еврооблигаций средств будет направлено на удешевление кредитных ресурсов. По его информации, на сегодняшний день общая сумма взятых компанией кредитов составляет 179 млн. долл.

Как отметил О.БАХМАТЮК, удачное размещение облигаций компании свидетельствует о существовании огромного интереса иностранных инвесторов к украинскому аграрному рынку и его компании в частности.

Справка УНИАН. Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 года занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. Компания также осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и в Азию.

В январе-июне 2010 года "Авангард" увеличил чистую прибыль на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,94 млн. долл., а его доход возрос на 68,3% – до 165,901 млн. долл. За этот же период агрохолдинг увеличил производство яиц на 29% – до 1,91 млрд. штук.