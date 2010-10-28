Финансовые показатели ПАО "БТА Банк" по состоянию на 01.10.2010
Осенний сезон деловой активности для ПАО «БТА Банк» начался продуктивно и успешно.
Так, в сравнении с началом года, по состоянию на 01.10.2010 г., активы Банка выросли на 562 млн. 154 тыс. грн. и составили 3 млрд. 764 млн. 287 грн.
Кредитный портфель (клиентский Брутто) Банка вырос на 158 млн. 006 тыс. грн и составил 1 млрд. 699 млн. 184 тыс. грн.
Текущие средства клиентов выросли на 86 млн. 044 тыс. грн и составляют 254 млн. 579 тыс. грн.
Срочные средства физических лиц выросли на 325 млн. 293 тыс. грн, составив 518 млн. 823 тыс. грн.
В целом, чистая прибыль Банка за сентябрь 2010 года составила 59 тыс. грн.
Также отметим, что норматив мгновенной ликвидности БТА Банка, который свидетельствует о способности Банка обеспечить выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов, составил 103% (при нормативном значении не менее 20%). А норматив адекватности регулятивного капитала составляет 74% (при нормативном значении не менее 10%).
*** ПАО «БТА Банк» - стабильный универсальный банк с безупречной 18-летней деловой репутацией. Позиции БТА Банка подтверждаются выводами независимых экспертов. Так, в сентябре 2010 года Рейтинговым комитетом агентства "Кредит-Рейтинг" принято решение об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга надежности депозитов БТА Банка. Тип кредитного рейтинга: долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Кредитный рейтинг БТА Банка: uaBBB. Прогноз кредитного рейтинга: стабильный. Что касается рейтинга надежности банковских вкладов, то БТА Банк опять получил оценку 4, что характеризует Банк как финансовое учреждение с высоким уровнем надежности. Отделения ПАО "БТА Банк" открыты в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове, Луганске, Херсоне, Мариуполе, Черновцах, Судаке и Синельниково (Днепропетровская обл.).
Позиции БТА Банка подтверждаются выводами независимых экспертов. Так, в сентябре 2010 года Рейтинговым комитетом агентства "Кредит-Рейтинг" принято решение об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга надежности депозитов БТА Банка.
Тип кредитного рейтинга: долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале.
Кредитный рейтинг БТА Банка: uaBBB.
Прогноз кредитного рейтинга: стабильный.
Что касается рейтинга надежности банковских вкладов, то БТА Банк опять получил оценку 4, что характеризует Банк как финансовое учреждение с высоким уровнем надежности.
Отделения ПАО "БТА Банк" открыты в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове, Луганске, Херсоне, Мариуполе, Черновцах, Судаке и Синельниково (Днепропетровская обл.).