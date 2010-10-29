Комитет “Стоп фальсификации!” констатирует массовые нарушения законодательства во время местных выборов

Киев. 29 октября. УНИАН. Комитет защиты голосов избирателей “Стоп фальсификации!” констатирует массовые нарушения законодательства во время кампании по выборам местных органов власти.

Об этом представители партий-членов комитета заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил заместитель председателя партии “За Украину!” Юрий ЗУБКО, до этого ни на одних местных выборах такого масштаба фальсификаций еще не было. “По количеству примененных методов фальсификации выборов они превосходят выборы Президента 2004 года”, – сказал он.

По информации представителей комитета, фальсификации волеизъявления граждан способствует как недемократический избирательный закон, так и безнаказанность противоправных действий представителей власти. Среди основных методов избирательных манипуляций они назвали нарушение принципа пропорциональности при формировании состава территориальных избирательных комиссий в интересах власти, препятствование в свободном выдвижении кандидатов оппозиционными партиями и в регистрации этих кандидатов, неравные условия ведения избирательной агитации.

Представитель партии “Батькивщина”, народный депутат Сергей ПОДГОРНЫЙ отметил, что количество членов избирательных комиссий от провластных партий в разы превышает представительство оппозиционных политических сил. Он напомнил, что в Украине на выборах создано около 31600 избирательных участков с соответствующим количеством избирательных комиссий. При этом партию “Батькивщина” в них представляют 36000 членов комиссий, тогда как от Партии регионов зарегистрировано 56000 человек. Депутат добавил, что во многих комиссиях вообще нет представителей “Батькивщины”.

Член совета партии “Наша Украина” Даниил ЛУБКИВСКИЙ отметил, что “Наша Украина”, со своей стороны, предложила несколько инициатив с целью предотвращения фальсификации выборов. Среди них он назвал создание юридической линии защиты. По его словам, это телефонная связь для граждан, которые могут обращаться по номеру 0 800 50 28 18 и получить юридическую помощь во время избирательного процесса. Представитель “Нашей Украины” сказал, что партия донесла все примеры нарушения законодательства до зарубежных партнеров во время встреч в США и Европе, а также во время встреч с международными наблюдателями в Киеве. “Есть обеспокоенность, что на этих выборах значительно меньше международных наблюдателей, чем раньше, что создает дополнительный нежелательный прецедент, успокоенность или усталость от Украины”, – сказал Д.ЛУБКИВСКИЙ. Вместе с тем он призвал граждан прийти на выборы, не отдавать голос тем, “кто строит казарму в государстве”, и поддержать патриотические силы. Член “Нашей Украины” добавил, что эти выборы станут “холодным душем для всех патриотических сил, это должен быть толчок для объединения”.