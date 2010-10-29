КИУ отмечает, что во время местных выборов наблюдается высокий уровень конфликтности и конкурентности

Киев. 29 октября. УНИАН. Во время местных выборов наблюдается высокий уровень конфликтности и конкурентности. Об этом сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что с началом кампании по местным выборам КИУ начал долгосрочное наблюдение в 23 регионах Украины, а предметом мониторинга является работа избирательных комиссий, деятельность субъектов избирательного процесса, органов государственной власти, судов, СМИ.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что особенностями нынешней избирательной кампании было то, что “черного пиара” было больше, чем во время выборов на всеукраинском уровне. По его словам, избирательная кампания на местных выборах в Украине характеризуется “высоким уровнем конкурентности и политического противостояния” При этом отметил, что наибольшей проблемой избирательной кампании стала местами “непрофессиональная и политически заангажированная деятельность избирательных комиссий”, что было обусловлено несовершенным законодательством, а порой и коррумпированностью членов территориальных избирательных комиссий. По его словам, КИУ фиксировал единичные случаи недостаточно мотивированной отмены регистрации кандидатов. Большинство таких противоправных решений территориальных избирательных комиссий было обжаловано и отменено в судебном порядке. Однако КИУ не исключает, что “пик процесса” снятия с регистрации кандидатов может быть “сегодня-завтра”.

А.ЧЕРНЕНКО высоко оценил уровень работы административных судов по решению избирательных споров. По его словам, “суды, преимущественно, проявляли себя достойно, и немотивированные решения комиссий были отменены судами”.

Председатель правления КИУ подчеркнул, что в подавляющем большинстве регионов Украины процесс изготовления и передачи избирательным комиссиям бюллетеней состоялся своевременно и в соответствии с законодательством Украины. Однако в отдельных случаях территориальные избирательные комиссии не обеспечили надлежащий контроль над процессом изготовления бюллетеней, а факты выявления лишнего количества напечатанных бюллетеней имели большой резонанс в обществе.

КИУ констатирует, что общее качество списков избирателей на местных выборах несколько лучше, чем на минувших выборах Президента Украины. А.ЧЕРНЕНКО отметил, что в списках остаются случаи грамматических ошибок в данных избирателей. По его словам, есть единичные случаи наличия в списках «двойников», «мертвых душ», не включения в список лиц, достигших 18-летнего возраста. При этом он отметил, что КИУ зафиксировал почти «нулевую» активность избирателей по проверке своих данных в списках.

На местных выборах КИУ зафиксировал многочисленные случаи распространения «черного пиара» и агитационной продукции, унижающей честь и достоинство конкурентов. Особенно КИУ возмущает факт распространения «фальшивой» печатной продукции или устной информации от имени Комитета избирателей Украины, которые фиксировались в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Руководитель проектов КИУ Наталия ЛИННИК на пресс-конференции сообщила, что зафиксированы случаи агитации в дошкольных и школьных заведениях Каневского района за провластную партию. Она также сообщила, что были зафиксированы и факты препятствования в деятельности журналистов. По ее словам, на заседании ТИК во Львове было принято решение, которое не упрощало журналистам регистрацию, а, наоборот, осложняло ее. Н.ЛИННИК отметила, что даже был “резонансный пункт о том, чтобы согласовывать материалы, которые будут размещены в СМИ, на заседании городской избирательной комиссии”. Она напомнила, что вчера в Одесской области “в помещение издательства “Черноморская” не была допущена пресса, не были допущены доверенные лица, наблюдатели на заседание избирательной комиссии, где выдавались бюллетени ТИК участковым избирательным комиссиям”.

Н.ЛИННИК, говоря об агитации во время выборов, отметила, что в Закарпатской области баллотировался “директор водочного завода, и он раздавал к гречихе еще и водочку”. По ее словам, в Раховском районе этой же области избирателям раздавали даже компьютерную технику - 8 компьютеров. “Что касается “черного пиара”, то в Закарпатской области были размещены биллборды с надписью “Братва за Рату” с целью дискредитации кандидата РАТУШНЯКА”, - отметила руководитель проектов КИУ.

Н.ЛИННИК отметила, что “в Житомире распространялась газета “Сорока” без регистрационных данных с определенной семитской информацией о кандидате в мэры Михаиле ЗАСЛАВСКОМ”. Она отметила, что в городе Дубно Ривненской области избирателям раздавали по 45 гривень. По ее словам, в Одесской области в городе Рени бесплатно распространяли приглашения для молодежи в стриптиз-клуб.

Заместитель председателя КИУ Виталий ТЕСЛЕНКО отметил, что в день выборов ВОО КИУ планирует выставить на участки для общественного наблюдения около 2500 наблюдателей. В Киевской, Луганской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Запорожской, Ривненской областях “наблюдение будет плотным, с покрытием участков на уровне 60%, будут работать оперативные мобильные группы”. Он отметил, что эта программа реализуется при содействии Фонда “Возрождение”.