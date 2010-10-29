Турчинов назвал циничными заявления Президента о недопустимости использования админресурса

Киев. 29 октября. УНИАН. Первый заместитель лидера партии “Батьківщини” Александр ТУРЧИНОВ назвал циничными заявления Президента Украины о недопустимости использования админресурса.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Это можно воспринимать как анекдот – Виктор ЯНУКОВИЧ просит губернаторов не использовать админресурс”, - сказал он. А.ТУРЧИНОВ напомнил, что один из представителей Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что те чиновники, которые будут применять админресурс, будут освобождаться от должностей. “Я могу прогнозировать, что должностей будут лишены те губернаторы, которые неэффективно будут использовать админресурс, или даже с использованием админресурса не дадут те плановые результаты, которые раздавались ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал он. А.ТУРЧИНОВ отметил, что во время всех официальных мероприятий Президент Украины и его окружение рассказывают о честных выборах, но делают все чтобы эти выборы не были демократическими. “Это настолько цинично, когда демонстрируют пренебрежение к закону, к Конституции, к правам граждан. И на этом фоне они демонстрируют Западу слова, полностью противоречат делам”, - добавил он.