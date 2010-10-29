“Батьківщина” открыла телефонную “горячую линию” для сообщений о нарушениях во время выборов 31 октября

Киев. 29 октября. УНИАН. Партия “Батьківщина” открыла телефонную “горячую линию” для сообщений о нарушениях во время местных выборов 31 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель лидера партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы в нашем штабе сделали постоянно действующую «горячую линию». Все факты, которые вы увидите, которые вам станут известны, вы можете об этом сообщить на эту «горячую линию», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Звонить для сообщения о нарушении можно по телефону 0-800-50-40-40.

А.ТУРЧИНОВ призвал граждан Украины активно участвовать в выборах 31 октября. “Идите на избирательные участки. Идите, чтобы защитить ваше право избирать, пока у нас с вами это право не отобрали. Фиксируйте на участках нарушения, которые, к сожалению, можно прогнозировать, будут в огромном количестве”, - сказал он.