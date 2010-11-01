Местные выборы по уровню нарушений не отличаются от всех предыдущих выборов – предварительная оценка наблюдателей КИУ

Киев. 1 ноября. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что местные выборы по уровню нарушений не отличаются от всех предыдущих выборов.

Об этом А.ЧЕРНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам предварительной оценки наблюдателей КИУ хода голосования на местных выборах 31 октября.

"Невзирая на то, что эти выборы не стали шагом вперед, не стали прогрессом в сторону демократичности и свободного выявления, вместе с тем, большинство проблем, которые были во время голосования, мало чем отличаются от тех проблем, которые были, например, на прошлых местных выборах. Разве они стали хуже благодаря тому, что закон по факту является хуже", - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, наблюдатели КИУ фиксировали значительное количество процедурных и технических проблем, связанных с несовершенством избирательного законодательства, низким профессиональным уровнем работы членов избирательных комиссий и острым политическим противостоянием на избирательных участках. "Все эти проблемы имеют как объективный характер, так и, бесспорно, имеют человеческий фактор. К этому также добавилось высокое политическое напряжение", - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что наиболее распространенными и системными проблемами были очереди на участках, обусловленные большим количеством бюллетеней.

Кроме того, по его словам, наблюдатели фиксировали немалое количество нарушений, связанных с избирательными бюллетенями. "На некоторые участки их доставляли большее или меньшее количество, чем количество избирателей. Также не все УИК успели к началу голосования проставить штампы "Выбыл" там, где накануне выборов отменялась регистрация субъектов избирательного процесса. Неединичными были случаи орфографических и фактологических ошибок в бюллетенях или ошибочная доставка бюллетеней, напечатанных для одного участка, на другой. Все это может стать основанием для признания выборов недействительными на отдельных участках", - считает он.

Кроме того, наблюдатели от КИУ фиксировали также ряд несистемных грубых нарушений, связанных с подкупом избирателей, попытками вбрасывания бюллетеней, с недопуском наблюдателей на участки, подписанием пустых бланков протоколов о результатах выборов. "Многие из таких нарушений прекращались после вмешательства членов комиссий, наблюдателей или правоохранительных органов. Но в нескольких случаях такие нарушения задокументированы и могут стать основанием для обжалования выборов на этих участках", - подчеркнул А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2500 представителей Комитета избирателей Украины наблюдали за местными выборами в 23 регионах. По решению Центральной избирательной комиссии, статус официальных наблюдателей имели 645 представителей КИУ, все остальные наблюдали как журналисты газеты КИУ "Точка зрения".