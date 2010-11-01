На выборах в Украине применялись технологии, использованные на выборах в местные органы власти в России - российский эксперт

Киев. 1 ноября. УНИАН. Член центрального совета Объединенного Гражданского фронта (Россия) Николай НИКОЛАЕВ считает, что на местных выборах в Украине применялись технологии, которые использовались на выборах в местные органы власти в России 18 октября текущего года.

Такое мнение он высказал во время круглого стола на тему: «Местные выборы 2010 и евроинтеграционные перспективы Украины», который состоялся в УНИАН.

«И если не являются прямой калькой, то, по крайней мере, имеют существенные общие черты», - отметил эксперт.

По его словам, в Украине выборы проходят впервые после смены Президента и по сути своей являются экзаменом новой власти на приверженность демократическим преобразованиям. Н.НИКОЛАЕВ напомнил, что в России на местных выборах впервые был единый день голосования, и апробировались новые технологии, связанные с отменой прямых выборов мэров в ряде регионов страны.

Схожим, по мнению Н.НИКОЛАЕВА, является и то, что в обеих странах партии власти - в России - «Единая Россия», в Украине - Партия регионов - массово использовали административный ресурс.

«Если в России - это способ обеспечить хотя бы видимую легитимность власти, так как институты гражданского общества не развиты, а в обществе имеется негативное отношение и апатия, то в Украине - это попытка зачеркнуть те демократические преобразования, которые были сделаны предыдущим Президентом и откат в сторону авторитарной модели управления», - считает эксперт.

Также он отметил, что применение на выборах в обеих странах схожих технологий, используемых на выборах, с целью получения наиболее благоприятного результата для партий власти свидетельствует о том, что ни в России, ни в Украине правящие политические элиты не заинтересованы в реальном представительстве оппозиционных сил в местных органах власти.

«Как следствие, и в том и в другом случае следствием всевозможных манипуляций со стороны властей является существенное ограничение полномочий значительной части гражданского общества и их представителей в плане законотворчества, осуществления реального народовластия, прописанного в Конституциях России и Украины», - подчеркнул Н.НИКОЛАЕВ.

Вместе с тем, выборы 31 октября также показали различия в оценке событий и процессов.

«В Украине все еще действует институт прямых выборов мэров, в отличие от России, где партия власти провела законы, отменяющие всенародные выборы глав муниципалитетов. Особенно это характерно для крупных городов. Если такая тенденция будет сохраняться, то в ближайшем обозримом будущем в России институт выборов де-факто будет ликвидирован. Возможно, такая же участь ожидает и избирателей Украины, и это прямая угроза демократическим преобразованиям и вызов всему гражданскому обществу со стороны партии власти. Об этом необходимо говорить сейчас», - считает российский эксперт.

По его словам, прошедшие выборы в Украине наглядно показали, что в стране начали преобладать опасные тенденции «сворачивания» демократии. Но, в то же время, по сравнению с Россией, где политика власти направлена на построение полной вертикали, как на центральном, так на местном уровне, прошедшие выборы в Украине можно назвать успешными, но не для власти, а для гражданских институтов. По его мнению, гражданское общество на этих выборах показало свою зрелость, несмотря на манипуляции со стороны власти.

«На сегодняшний день, и во время проведения выборов активность избирателей была направлена и на выявление фактов нарушений их избирательного права», - считает Н.НИКОЛАЕВ.

Он отметил, что власти не нашли ничего лучшего как просто проигнорировать такие замечания.

«Подытоживая, необходимо сказать, что подобные процессы монополизации права в пользу партии власти не могут свидетельствовать о демократических преобразованиях. Наоборот, прошедшие выборы со всей очевидностью показали, что если власти не изменят свою политику в части выборного процесса, Украину может ожидать такое же ограничение прав избирателей, которое в настоящее время уже произошло в России», - сказал Н.НИКОЛАЕВ.