Visa начала национальную маркетинговую кампанию «Попробуйте – вам понравится!»

Visa объявляет о начале общенациональной кампании “Попробуйте – вам понравится!” для держателей зарплатных карт Visa/Visa Electron. Кампания проходит в Украине с 1 ноября 2010 по 30 апреля 2011 года.

Цель новой кампании – напомнить потребителям о безусловных преимуществах карт Visa, среди которых удобство, скорость, безопасность и побудить их использовать карты Visa в торгово-сервисных предприятиях Украины.

Конечная цель программы – повысить уровень знаний населения о картах Visa как о современном, удобном и надежном платежном инструменте, который позволяет потребителям эффективно управлять личными финансами, открывает доступ к другим финансовым услугам и предоставляет государству дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики путем увеличения притока средств в банковскую систему и обеспечения прозрачности и контроля движения денежной массы.

Принять участие в кампании очень просто: все держатели зарплатных карт Visa/Visa Electron банков-партнеров кампании по всей Украине, оплатившие по карте покупку или услугу в любом торгово-сервисном предприятии, автоматически становятся участниками акции. Каждый месяц в течение полугода среди участников акции будут разыгрываться 100 денежных призов размером 500 грн. каждый.

Важным элементом программы “Попробуйте – вам понравится!” является непосредственное общение сотрудников банков с держателями зарплатных карт на предприятиях. Исследования Visa показали, что хотя около 93% держателей дебетовых карт получали какую-либо информацию об использовании карты, 77% из них хотели бы получить больше информации(*1*).

С целью повышения информирования клиентов о преимуществах карты в рамках программы сотрудники банков проведут серию встреч с трудовыми коллективами зарплатных предприятий, на которых расскажут о возможностях использования карт для совершения ежедневных покупок, оплаты коммунальных счетов, пополнения счета мобильного телефона и т.д.

(*1*) Источник данных: исследование потребительского рынка, выполненное агентством Nielsen в сентябре-ноябре 2009 г.в Украине “Одна из важнейших задач Visa на украинском рынке – повысить уровень знаний потребителей о преимуществах и многочисленных возможностях, которые им открываются вместе с платежными картами Visa, — отмечает Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. Недавнее исследование Visa продемонстрировало, что в 76 % случаев украинцы получают карту по инициативе работодателя (*2*), в этой связи очень важно объединить усилия банков, работодателей и Visa чтобы донести до держателей необходимую информацию об использовании карт и побудить их оплачивать картами Visa регулярные покупки. Одним из инструментов для достижения этой цели являются маркетинговые программы. Нам очень приятно, что украинские банки с энтузиазмом поддержали новую инициативу Visa и на сегодняшний день в кампании принимают участие 39 банков”.

Банки-участники кампании: Агрокомбанк, Альфа банк, Банк Киевская Русь, БТА Банк, Брокбизнесбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины, VAB Банк, ВТБ Банк, ОТР банк, Ощадбанк, банк Пивденный, Правекс банк, ПриватБанк, ПУМБ, SEB банк, Райффайзен банк Аваль, Родовид банк, Universal банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, банк Финансы и Кредит, банк Форум, Erste банк, Кредитпромбанк, Укргазбанк, Индекс-Банк, Проминвестбанк, БГ Банк, АБ “Клиринговый дом”, Ситибанк (Украина), ProCredit Bank, Банк Киев, Укринбанк, Банк Хрещатик, Актив-Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Индустриалбанк, БМ Банк, Энергобанк.

Акция также сопровождается широкомасштабной коммуникационной кампанией. Информация о кампании “Попробуйте – вам понравится!” будет распространяться в печатной прессе, Интернете, в крупнейших торговых центрах, супермаркетах и на автозаправочных станциях, а также непосредственно среди держателей зарплатных карт на предприятиях.

Победители буду определены путем случайного выбора среди кодировок транзакций по картам, информацию о которых предоставляют банки-участники.

Детальная информация о правилах кампании доступна на www.visa.com.ua

(*2*) Источник данных: исследование потребительского рынка, выполненное агентством Nielsen в сентябре-ноябре 2009 г.в Украине.

*** Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua