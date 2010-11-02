Партия регионов попытается провести парламентские выборы в 2011 году - эксперт

Киев. 2 ноября. УНИАН. Партия регионов будет пытаться провести выборы в Верховную Раду в 2011 году.

Такое мнение выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Местные выборы. Итоги. Развеивание мифов, оценка результатов, прогноз развития ситуации».

“Вариант этот будет рассматриваться. Партии регионов ожидать 2012 года, вероятно, все же не очень выгодно, потому что не известно, как будет происходить подготовка к Евро-2012, тем более совмещать избирательную кампанию с проведением Евро, по-видимому, неразумно было бы”, - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Он считает, что подтверждением того, что Партия регионов все же готова идти на выборы в марте следующего года, является и вчерашнее заявление народного депутата от Партии регионов, представителя Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО в вечернем эфире ICTV, который отметил, что пока еще нет оснований говорить о парламентских выборах в 2012 году (Как отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, "Конституция Украины предусматривает срок полномочий Верховной Рады четыре года. И если не будут внесены изменения в Конституцию, нравится это нам или не нравится, мы должны идти на выборы").

Эксперт считает, что такому решению партии власти также будет способствовать, среди прочего, и высокий результат на местных выборах, поскольку, кроме 36%, полученных Партией регионов по пропорциональной системе, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в местные советы попадут очень многие представители этой партии, избранные по мажоритарной системе.

“В принципе, для Партии регионов результаты очень неплохие, учитывая, в какой экономической ситуации находится сегодня Украина. Инфляция, тарифы – и партия власти все равно получает большинство”, - заметил он.

По словам эксперта, местные выборы были не только праймериз перед парламентскими выборами, но и проверкой технологий перед выборами в Верховную Раду.

А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что подавляющее большинство политических сил не проникалось конкретными проблемами региона, а сосредоточилась на в общих чертах политических вопросах. “Происходила, в принципе, такая себе мини-парламентская кампания на местном уровне”, - отметил он. Поэтому эксперт прогнозирует, что народ спокойно воспримет предложение власти перейти к мажоритарной системе выборов.

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что местные выборы дают возможность понять, по какому сценарию будут проходить парламентские выборы. “Очень короткая кампания, это огромный плюс для партии власти, и огромный минус для оппозиции. Это - принцип формирования комиссий (как на местных выборах – УНИАН), и это практическая невозможность обжалования результатов в судах”, - подчеркнул он

В свою очередь, директор АМС Виталий БАЛА отметил, что эти выборы в очередной раз подтвердили необходимость принятия Избирательного кодекса. По мнению эксперта, пришло время прислушиваться к предложениям европейского сообщества относительно помощи в подготовке такого кодекса. “Нужно сделать этот Избирательный кодекс для того, чтобы закон не подстраивался под определенную политическую силу”, - отметил он.

Говоря о том, как может измениться парламент, если выборы состоятся в 2011 году, А.ГОЛОБУЦКИЙ высказал мнение, что Партия регионов может получить минимум 200 мандатов, а если будет введена мажоритарная или смешанная система выборов, то, возможно, и больше. Как считает эксперт, в следующий парламент попадет и “Сильная Украина”, с которой Партия регионов, возможно, будет создавать большинство. “Я думаю, этих партий будет достаточно, чтобы сформировать большинство”, - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, не исключив, что при условии мажоритарной системы Партия регионов самостоятельно сможет получить большинство в парламенте.