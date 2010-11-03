В Киеве 11-17 ноября состоится Неделя иранской культуры

Киев, 3 ноября. УНИАН. В Киеве, в Украинском доме, с 11 по 17 ноября будет проходить Неделя иранской культуры.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

"В рамках Недели иранской культуры широкой общественности будет представлен такой вид декоративно-прикладного искусства, как инкрустация по дереву, позолоты, будут проведены мастер-классы для тех, кто желает ознакомиться с традиционными для Ирана видами искусства", - сказал А.ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

По его словам, в рамках Недели иранской культуры также будут представлены достижения Ирана в театральном и кинематографическом искусстве.

Иранский посол также сообщил, что в рамках Недели культуры планируется подписание Меморандума о сотрудничестве Украины и Ирана в библиотечном деле.

"В Тегеране в начале следующего года планируется провести Неделю украинской культуры и искусства. Такие мероприятия содействуют дальнейшему развитию взаимоотношений обеих стран", - считает А.ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.