Иран заинтересован в реализации совместных с Украиной проектов в нефтегазовой сфере - посол

Киев. 3 ноября. УНИАН. Иран заинтересован в реализации совместных с Украиной проектов в нефтегазовой сфере.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

"Иран занимает второе место в мире по объемам природного газа, и 17% мировых запасов нефти сконцентрировано в Иране. Иран занимает третье место в мире по объемам нефти. Поэтому Иран мог бы сыграть значительную роль в диверсификации источников энергоснабжения для украинской стороны", - сказал А.ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

В то же время посол не стал уточнять ход переговоров о конкретных совместных проектах. "Вопросы более конкретных проектов должны прорабатывать экспертные группы с обеих сторон. Наша главная задача заключается в представлении потенциальных возможностей для такого сотрудничества", - отметил он.

Посол сообщил, что Иран поставляет природный газ в Швейцарию, Турцию и Пакистан. "А теперь в повестке дня переговоры с Оманом, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индией. И мы приветствуем любые предложения со стороны специалистов для того, чтобы положить начало выполнению соответствующих проектов с Украиной", - отметил А.ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.