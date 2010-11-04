Представители партии "Пора" обжалуют результаты выборов в Буче Киевской области

Киев. 4 ноября. УНИАН. Представители Гражданской партии "Пора" обжалуют в судебном порядке результаты выборов в г. Буча Киевской области, поскольку считают, с учетом имеющихся доказательств, что они были сфальсифицированы в интересах Партии регионов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил депутат городского совета Бучи, кандидат на должность мэра города Игорь БАРТКИВ.

"Мы готовим иск в Окружной административный суд Киевской области относительно признания результатов выборов в Буче недействительными", - сказал он, отметив, что члены организации партии уже сегодня передадут в указанный суд иск о признании недействительными выборов на избирательном участке №3002 г. Буча.

По словам И.БАРТКИВА, в частности, на этом участке наблюдатели не только от ГП "Пора", но и от других политических сил, которые принимали участие в выборах, общим количеством 52 человека, задокументировали, в том числе на фото- и видеоносители многочисленные нарушения и фальсификации: от неправильного заполнения бюллетеней до вбрасывания, подкупа избирателей, использования так называемых "каруселей", фальсификации подсчета и т.п.