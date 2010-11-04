Кандидат в депутаты Бучанского горсовета обжалует действия милиции и решение суда об аресте его за неповиновение правоохранителям

Киев. 4 ноября. УНИАН. Осужденный 1 ноября на двое суток административного ареста за неповиновение милиции во время подсчета голосов на избирательном участке № 3002 кандидат в депутаты Бучанского городского совета (Киевская область) Иван ЛЫСЕНКО намерен обжаловать в прокуратуре действия милиции и решение суда.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

"Решение суда и действия сотрудников милиции я считаю незаконными и готовлю на этот счет иск в прокуратуру", - сказал И.ЛЫСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября наблюдатель от "Поры" Александр СЕРДЮК заявил, что бойцы спецподразделения милиции "Беркут" ночью избили кандидата в депутаты Бучанского горсовета И.ЛЫСЕНКО.

В свою очередь, 1 ноября Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области проинформировал, что Ирпенский городской суд осудил кандидата в депутаты Бутанской городского совета И.ЛЫСЕНКО на двое суток админареста “за злостное неповиновение работникам милиции и совершение противоправных действий во время подсчета голосов на избирательном участке № 2 города Буча Киевской области”.

По данным работников милиции, кандидат в депутаты, имея статус наблюдателя, в ночь выборов во время подсчета голосов выразил свое несогласие с тем, как происходит этот процесс, и начал выхватывать бюллетени у членов комиссии. На их предупреждения он не реагировал, поэтому члены комиссии своим решением обязали его оставить пределы избирательного участка. Однако и на это кандидат в депутаты отреагировал отрицательно, в результате чего члены комиссии были вынуждены обратиться за помощью к работникам милиции. Однако И.ЛЫСЕНКО оказал сопротивление милиционерам.

Охранникам удалось вывести мужчину за пределы участка. При этом, как подчеркнули в ОСО, физической силы к кандидату в депутаты никто не применял.

Вместе с тем, в областной милиции отметили, что после этого несколько сторонников кандидата в депутаты разбили стекло на участке и убежали. Однако, как заверили в ОСО, есть видеозапись инцидента, и виновные будут задержаны и наказаны.