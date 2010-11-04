Кандидат в депутаты Сквирского райсовета заявляет, что власть принуждала его отказаться от победы на выборах

Киев. 4 ноября. УНИАН. Кандидат в депутаты Сквирской районного совета от партии “Наша Украина” Сергей СУШКО заявляет, что власть принуждала его отказаться от победы на выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.СУШКО отметил, что по предварительным результатам местных выборов 31 октября 2010 года он выиграл выборы по мажоритарному округу № 5 Сквирского района. 3 ноября его, как директора общеобразовательной школы села Великополовецкое, вызывали к руководству районной государственной администрации. Как утверждает С.СУШКО, в РГА ему угрожали увольнением с должности директора школы, если он не напишет заявление об отказе от депутатства.

“Когда ты прижат к стене в кабинете главы администрации - трудно адекватно мыслить. Я был поставлен перед простым выбором – либо ты депутат, либо ты работаешь директором. Я выбрал второе, потому что вы прекрасно понимаете, у меня семья, дети. Но, опомнившись, я написал другое заявление относительно того, чтобы предыдущее заявление не считать действительным”, - отметил С.СУШКО.

Он попытался зарегистрировать в ТИК другое заявление, однако там ему отказали. Как утверждает С.СУШКО, секретарь комиссии отметила, что не может принять заявление, поскольку ей срочно нужно было уйти.

С.СУШКО заявил, что обратился в прокуратуру Сквирского района. В своем заявлении кандидат просит прокуратуру проверить правомерность действий секретаря ТИК относительно отказа в регистрации его заявления и ведения избирательной документации.

Присутствовавший на пресс-конференции экс-председатель райгосадминистрации Сквирского района, кандидат в депутаты в Сквирской районный совет от партии “Наша Украина” Татьяна ВЛАСЮК выразила удивление по поводу таких действий местной власти. По ее словам, это не только противоречит действующему законодательству, но и не имеет никакого смысла. Т.ВЛАСЮК напомнила, что законом предусмотрена возможность снятия лицом своей кандидатуры с выборов либо за два дня до выборов, либо отказ от депутатства только после объявления официальных результатов.

“Больше всего поражает - это вмешательство власти в избирательный процесс”, - отметила она.

Председатель Сквирского райсовета Василий ТИТАРЧУК выразил возмущение фактом принуждения победителей выборов к отказу от депутатства.

“Даже идя таким шантажным путем, снимая депутатов - а это уже был второй случай за утро вчерашнего дня - они не поняли одного: что своих сторонников таким образом не проведешь в депутаты, потому что уже признаны результаты”, - отметил он, добавив, что в случае отказа уже избранных депутатов от мандатов придется назначать повторные выборы.

Участники пресс-конференции говорили и о других фактах административного давления и вмешательства в избирательный процесс со стороны власти. В.ТИТАРЧУК высказал мнение, что именно это негативно повлияло на избирателя, и руководители РГА, включая главу района, проиграли в мажоритарных округах своим оппонентам.