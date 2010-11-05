Правительство должно пересмотреть социальные стандарты - председатель НФПУ

Киев, 5 ноября. УНИАН. Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК считает, что правительство должно пересмотреть социальные стандарты, поскольку установленный в настоящее время прожиточный минимум на уровне 907 грн. не позволяет гражданину обеспечить достойную жизнь.

Об этом М.ЯКИБЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам социального эксперимента "Жизнь на прожиточный минимум".

"Прожиточный минимум должен быть 2356 грн., который может гарантировать нормальную жизнь человека в Украине", - сказал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, нынешний уровень прожиточного минимума приведет к дальнейшему обеднению украинских граждан. "Наша цель - пересмотреть потребительскую корзину, прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Мы должны бороться за качественную жизнь людей, а правительство должно ставить реальные цели не за счет людей, а за счет перераспределения доходов в обществе. У нас сегодня есть очень богатые люди, а все остальные - бедные. И бездна между ними очень огромная", - добавил председатель НФПУ.

"Прожить один месяц на 907 грн. можно, но очень тяжело. Этих средств хватит, чтобы платить жилищно-коммунальные услуги и транспортные расходы. Приходилось экономить на питании. Но для меня это был один месяц. Мне жаль тех, кого жизненные обстоятельства заставляют жить в таком затруднении. Я все-таки надеюсь, что политики посмотрят из окон своих апартаментов и "Лексусов", взглянут на свой народ и поймут, сколько беды натворили", - сказала участница эксперимента, журналист из Сум Евгения СУЯРКО, которой хватило прожиточного минимума на 26 дней.

Другой участник эксперимента, профсоюзный деятель Сергей ЧИЖОВ (Запорожье) смог прожить на 907 грн. 25 дней. "Мне интересно было бы посмотреть, как проживут члены правительства на установленный ими же минимум", - сказал он.

В свою очередь М.ЯКИБЧУК, ссылаясь на данные официальной статистики, сообщил, что в Украине граждан, живущих на сумму прожиточного минимума, свыше 2 миллионов. "Но реально таких людей намного больше, ведь не все проходят официальную регистрацию", - добавил председатель НФПУ.