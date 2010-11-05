Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса считает неприемлемым принятие НК в нынешнем варианте с любыми поправками

Киев. 5 ноября. УНИАН. Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса (АООМСБ) считает неприемлемым принятие проекта Налогового кодекса (НК), который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Об этом представители координационного совета АООМСБ заявили сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Кроме того, было высказано убеждение, что никакие поправки не могут улучшить нынешний вариант НК. «Документ необходимо начать разрабатывать с самого начала, - считает председатель координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Игорь ГУРНЯК. - В этом процессе должна принять участие специально созданная рабочая группа, в состав которой будут входить ученые, представители аналитических центров, а также представители бизнеса, в том числе малого и среднего».

Свою позицию предприниматели готовы отстаивать акциями протеста, которые уже прошли во многих городах Украины. Кроме того, такие акции уже прошли и будут проводиться в дальнейшем под стенами Верховной Рады, а 4 ноября возле парламента начал функционировать палаточный городок предпринимателей.

В свою очередь член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса от Крыма Александр ДУДКО заявил, что на сегодня не может быть принят ни один вариант Налогового кодекса, так как в Конституции Украины не закреплен показатель предела изъятия созданной в экономике страны добавленной стоимости на финансирование полномочий власти. По его словам, установление такого предела является общепринятой европейской практикой, а его размер не должен превышать 33% от созданной добавленной стоимости. А.ДУДКО отметил, что с 1995 года теоретически «в Украине властью изымается более 62% добавленной стоимости и только 38% остается народу, предприятиям и т.д.».

«…Забрать 33% добавленной стоимости – этот так, как было в конце XIX века, и это тот порог, о котором еще Карл Маркс писал, что выше него нельзя, иначе будет революционная ситуация, будет кризис. Люди не смогут купить то, что производится, торговля не сможет торговать, а производству незачем будет производить товары», - сказал А.ДУДКО.

Для улучшения ситуации в Пенсионном фонде Украины А.ДУДКО считает, что необходимо следовать мировой практике и установить предельное отклонение между минимальным и максимальным размером пенсии. Развитые страны, например, устанавливают, что максимальное отклонение размера государственной пенсии от минимального его уровня может быть не более чем 3-5 раз.

«Сегодня у нас 62% пенсионеров получают менее 1 000 грн., а 16% пенсионеров «съедают» львиную долю, более половины, пенсионных выплат в стране», - сказал А.ДУДКО.

Представители МСБ, резюмируя все сказанное на пресс-конференции, заявили, что малый и средний бизнес Украины не желает жить в тени и готов платит все налоги, без каких-либо льгот, но при условии, что будет установлен разумный уровень налогообложения.

Как сообщал УНИАН, парламент 16 ноября планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.