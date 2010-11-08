Всеукраинский диктант национального единства на Украинском радио

9 ноября, в День украинской письменности и языка, на Украинском радио состоится Всеукраинский диктант национального единства. Это уникальная акция, которую Национальная радиокомпания Украины (НРКУ) начала еще в 2000 году. С тех пор ежегодно в этот день украинцы – от мала до велика – могут принять участие в написании радиодиктанта и выяснить, насколько хорошо знают родной язык, а еще – продемонстрировать солидарность со всеми, кто любит и уважает родное слово, кто хочет, чтобы украинцы общались на украинском языке и сохранили его для потомков. Радиодиктанты родного языка существуют во многих странах мира, в частности, в Польше, Китае, Франции.

Ежегодно Национальная радиокомпания получает свыше 10 тысяч писем с радиодиктантом. Количество участников Диктанта национального единства постоянно растет, а география – расширяется. Письма направляют не только слушатели из всех областей Украины, но и из-за границы: России, Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии и других стран. Это люди разного возраста и разных профессий: школьники и студенты, военные и рабочие, пенсионеры и домохозяйки. Возраст некоторых участников достигает 90 лет.

Нынешний диктант проведет доцент Киевского университета им. Б.Гринченко, автор школьных учебников по украинскому языку и литературы Александр АВРАМЕНКО. Традиционно диктант будет состоять из 100-120 слов. Те, кто напишет его без ошибок, будут отмечены призами. Это: радиоприемники, книги, компакт-диски с уникальными записями Украинского радио. Важное условие – диктант нужно отправить в день его написания. Дату отправления будут определять по штемпелю на конверте.

Адрес Украинского радио: Киев-1, Крещатик, 26. Индекс – 01001. Итак, 9 ноября в 16.10 на Первой и Третьей программах Украинского радио прозвучит Диктант национального единства. Приобщайтесь к общеукраинской акции и помните: будущее нации зависит от каждого из нас. Когда народ имеет свой язык – его невозможно уничтожить.

В написании Диктанта в Киеве будут принимать участие учебные заведения: Школа №203 ул. Туполева, 17. Отвечает за организацию директор Людмила Григорьевна ГОРИНА. Тел. 400-84-54

Киевский военный лицей им. И.Богуна бульвар Леси Украинки, 25 Отвечает за организацию методист по воспитательной работе Тамара Мефодиевна Котеля Тел. 286-17-18