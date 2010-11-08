Специалист заявляет о новых возможностях в лечении тяжелых заболеваний

Киев. 8 ноября. УНИАН. Специалист в отрасли информационных технологий, бывший врач Анатолий ШУГАЙЛО заявляет о новых возможностях в лечении тяжелых заболеваний.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН он, в частности, отметил, что в трансовом состоянии может произойти излечение от рака. “Любая религия старается ввести человека в транс. В человеке заложена Творцом программа не только самоизлечения, но и конкретные мезанизмы излечения. Трансовые состояния являются механизмом, которые синхронизируют работу правого и левого полушария», - сказал А.ШУГАЙЛО, подчеркнув, что таким образом человек может избавиться от болезни.

Он также высказал предположение об инфекционной природе рака. «Обычно деление клеток происходит за 24 часа, что соответствует суточному ритму. А раковые клетки осуществляют механизм своего развития за 18 часов, также как клетки-паразиты, которые паразитируют в нашем организме, тоже имеют цикл деления 18 часов», - сказал А.ШУГАЙЛО.

По его мнению, клетки-паразиты вызывают не только рак, но и атеросклероз (способствует образованию атеросклеротических бляшек), вызывает инсульты, шизофрению и другие психические заболевания.

А.ШУГАЙЛО утверждает, что на вопрос о происхождении раковой клетки – человеческая это клетка или же это клетка простейшего – «ни один ученый, ни один практик на сегодняшний день не ответит».

Он также высказал мнение о том, что тяжелые заболевания можно лечить эффективно бактериофагами. (УНИАН: Бактериофа́ги (фаги) (от др.-греч. φᾰγω — «пожираю») — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Впервые были открыты английским бактериологом Фредериком Туортом в 1915 году. Одной из областей использования бактериофагов является антибактериальная терапия, альтернативная приёму антибиотиков.)