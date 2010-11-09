Жители Василькова пикетируют Администрацию Президента, протестуя против фальсификации выборов городского председателя

Киев. 9 ноября. УНИАН. Жители города Васильков Киевской области пикетируют Администрацию Президента Украины, протестуя против фальсификации выборов городского председателя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат на должность городского председателя Василькова Анатолий БОРОВИК.

Он отметил, что во время пересчета голосов территориальной избирательной комиссией результаты выборов были сфальсифицированы, и с соответствующим заявлением – сообщением о преступлении - он 4 ноября обратился в Генеральную прокуратуру, областную и городскую прокуратуры, а также в Службу безопасности Украины.

По словам А.БОРОВИКА, в соответствии с протоколами с «мокрыми» печатями, за него как кандидата на должность городского председателя проголосовали 2 тысячи 867 избирателей, за кандидата от Партии регионов, действующего мэра Сергея ИВАЩЕНКО – 1 тысяча 681 избиратель. “То есть, на тысячу 176 избирателей меньше”, - обратил внимание кандидат.

3 ноября ТИК приняла решение о пересчете голосов на основании ненадлежащего запаковывания избирательных документов участковой избирательной комиссией, которое было обнаружено после транспортировки и передачи документов в Васильковскую городскую избирательную комиссию.

“После пересчета голосов результаты выборов стали прямо противоположными – у С.ИВАЩЕНКО стало на 58 голосов больше, чем у меня. Несовпадение результатов повторного пересчета и результатов, установленных УИК, более чем на 1 тысячу 200 голосов, свидетельствует о грубой, масштабной, специально организованной подделкой выборов в интересах кандидата от Партии регионов”, - утверждает А.БОРОВИК.

В обращении в Генеральную прокуратуру он также отмечает, что во время транспортировки избирательных документов в Васильковскую избирательную комиссию, по его данным, произошло распаковывание пакетов с избирательной документацией и подмена их другими избирательными документами, что, по его словам, является нарушением законодательства и содержит в действиях членов комиссий признаки преступления, предусмотренного 158-ю статьей Уголовного кодекса Украины. В своем заявлении А.БОРОВИК просит возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц участковых избирательных комиссий и Васильковской городской избирательной комиссии за содеянное преступление.

При этом А.БОРОВИК сообщил, что баллотировался от «Всеукраинской партии народного доверия» (лидер - Владимир СЕМИНОЖЕНКО), которая является дружественной для Партии регионов.

Также А.БОРОВИК сообщил об открытом письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, которое направили представители разных партий, принимавших участие в выборах в Василькове. В письме, подписанному представителями “Фронту Змін”, “зелеными”, коммунистами, членами ВО “Свобода”, ВО “Батьківщина”, “Сильной Украины” и другими, также речь идет о фальсификациях на выборах городского председателя Василькова. Представители политических сил обращаются к Президенту как гаранту Конституции с просьбой защитить право граждан свободно избирать власть, быть избранными и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов в Василькове. “Просим вас остановить этот процесс (фальсификаций) и привлечь к уголовной ответственности фальсификаторов выборов и обеспечить нормальный процесс выборов в Василькове путем проведения внеочередных выборов”, - говорится в письме.

А.БОРОВИК отметил, что в случае неприятия государственными органами, в частности прокуратурой, адекватных мер, васильковцы будут “прибегать к действиям, которые предусмотрены как мера необходимой защиты”. Он объяснил, что пока еще речь идет об обращении в правоохранительные орган, в судебные инстанции и о немногочисленном митинге возле Администрации Президента и в самом Василькове. В то же время, по его словам, в случае отсутствия реакции власти на обращение, жители города, чтобы защитить свой выбор, готовы к более решительным шагам.

Руководитель киевского регионального штаба ГО “Новая Украина” Игорь КОВАЛЕВИЧ назвал кричащими события с выборами городского председателя Василькова. Он отметил, что такая ситуация с фальсификациями наблюдалась и в других населенных пунктах Киевской области.

По его словам, уже в пятницу, 5 ноября, свыше 500 жителей Василькова вышли на улицы, ежедневно количество увеличивается. “Ситуация стоит на грани действий, которые уже могут быть неконтролированными”, - сказал И.КОВАЛЕВИЧ, добавив, что это произойдет, если не будет реакции правоохранительных органов. Более того, он подчеркнул, что поступает много звонков не только от жителей Киевской области, но и из всей Украины, которые рассказывают о фальсификациях и выражают готовность присоединиться к акциям протеста васильковцев. По его словам, ситуация в Василькове может стать “бумерангом, который всколыхнет всю страну”.