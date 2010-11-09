«Стартовый» выбор украинских пользователей Интернета

За полгода количество желающих стартовать с национального интернет-портала UKR.NET выросло на 45%.

По данным статистики Google Analytics, если в мае ежедневно в среднем 4,5 тысячи пользователей хотели установить портал UKR.NET своей стартовой страницей, то в октябре их число выросло на 45% и достигло 6,5 тысяч.

По данным ежемесячных отчетов bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета», количество переходов с портала UKR.NET на другие сайты постоянно растет. Так, за период май-сентябрь оно увеличилось на 36,29%. В то же время с google.com.ua – лишь на 4,16%, с yandex.ua – на 2,92%, а с других украинских порталов (bigmir.net, i.ua, meta.ua) упало.

В мае 2010 г. национальный интернет-портал UKR.NET заявил о намерении стать самой популярной стартовой страницей украинской аудитории Интернета. Достигнуть своей цели планировалось, убедив пользователей, что портал UKR.NET – комфортный путь к наиболее востребованным и популярным интернет-сервисам.

Портал UKR.NET дает возможность воспользоваться самыми популярными сервисами «на каждый день» с одной страницы: электронная почта FREEMAIL с виртуальной флешкой e-Disk, новости, погода, уникальный поисковый сервис «4 в 1», работа, МАРКЕТ с предложениями лучших в своих товарных категориях интернет-магазинов и другие популярные сайты. Это гораздо удобнее, чем искать все это в Интернете или каждый раз вводить адрес в адресную строку браузера. Бонусами являются экономия времени и удовольствие от работы в Сети.

* Источник: Отчеты bigmir)net "Глобальная статистика украинского Интернета" за май 2010г (http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_052010.pdf) и сентябрь 2010г. (http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_092010.pdf): трафикогенерация украинского Интернета.