Во время подсчета голосов в Киевской области произошли масштабные фальсификации - КИУ

Киев. 9 ноября. УНИАН. Во время подсчета голосов на выборах в Киевской области произошли масштабные фальсификации, заявил председатель киевского областного отделения Комитета избирателей Украины Юрий БУТ на пресс-конференции в УНИАН.

“В Киевской области на этапе сведения результатов из участковых избирательных комиссий происходили фальсификация”, - заметил эксперт и заявил, что может констатировать недемократичность выборов в Киевской области.

Ю.БУТ отметил, что по итогам мониторинга проведения избирательной кампании областное отделение КИУ констатирует, что начиная с самого начала, нынешняя избирательная кампания кардинально отличалась от предыдущих. В частности, уже первые этапы избирательной кампании, которые начались с формирования территориальных избирательных комиссий, показали все угрозы, которые содержатся в новом законе о местных выборах, сказал он.

Именно формирование территориальных избирательных комиссий областного, городского и районного уровня Центральной избирательной комиссией свело на нет влияние на этот процесс местного самоуправления, подчинило сугубо политическим факторам и запустило соответствующую цепную реакцию такого же принципа формирования сельских, поселковых и участковых избирательных комиссий, сказал Ю.БУТ.

В результате, по его словам, в Киевской области территориальные избирательные комиссии представляли правящую политическую силу и при поддержке и под прикрытием действующей власти делали все, чтобы не допустить к выборам политических конкурентов. “То есть, комиссии формировались по политическому принципу”, - заметил Ю.БУТ.

Также, по его словам, наблюдались факты массовых нарушений избирательной агитации, подкупа избирателей.

Он выразил мнение, что все это делалось с намерением сфальсифицировать выборы. “Но потом, когда посмотрели результаты социологии, или по каких-то другим причинам, отказались от фальсификаций, поскольку было понятно, что Партия регионов и так побеждает”, - отметил Ю.БУТ.

Он подчеркнул, что в день голосования КИУ констатировал отсутствие фальсификаций, но, по его убеждению, это был преждевременный вывод. “Третий этап избирательной кампании – робота ТИК. Как они работали сначала, при регистрации кандидатов, так они начали работать во время подсчета голосов”, - отметил представитель КИУ.

По словам Ю.БУТА, территориальные избирательные комиссии при подсчете результатов начали “рисовать цифры” так, чтобы Партия регионов имела большинство в советах. Это в основном делалось за счет занижения результатов ВО "Свобода" и увеличения результатов Партии регионов.

Он привел анализ результатов, которые дала ТИК, и полученных КИУ данных протоколов с “мокрыми” печатями по выборам в Киевский областной совет в Белой Церкви, где КИУ выставил наблюдателей почти на каждый участок. По словам Ю.БУТА, около 5 тысяч голосов отобрано у ВР “Свобода” и добавлены Партия регионов.

Как заметил Ю.БУТ, в Василькове ТИК ночью открыли пакеты с бюллетенями выборов мэра и депутатов-мажоритарщиков и “сделали большинство таких бюллетеней недействительными путем проставления дополнительных отметок”. “Я видел эти бюллетени. У меня создалось впечатление, что люди массово ополоумели и начали ставить отметки за всех кандидатов одновременно”, - отметил Ю.БУТ.

Он выразил уверенность в том, что без поддержки киевской областной власти территориальные комиссии не посмели бы такое делать.

Он напомнил председателю Киевской облгосадминистрации Анатолию ПРИСЯЖНЮКУ слова, опубликованные в газете “Київщина регіональна”: “Я буду работать с любым мэром, избранным обществом, и заверяю, что в Киевской области мы обеспечим защиту законных прав и свобод граждан”. “Какая это защита, мы видим. Ни одного случая такой защиты на территории Киевской области, реакции на обращение я не видел”, - отметил Ю.БУТ.