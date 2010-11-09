Киевлянин просит правоохранителей защитить его семью от мошенников, присвоивших их имущество

Киев. 9 ноября. УНИАН. Киевлянин Петр ДОБРОВОЛЬСКИЙ обвиняет мошенников в присвоении частной собственности его супруги и просить правоохранителей защитить его семью от преступных действий мошенников.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказал П.ДОБРОВОЛЬСКИЙ, в сентябре 2004 года его супруга Оксана ДОБРОВОЛЬСКАЯ заключила договор инвестирования в недвижимость, оплатив 100% стоимости - 3 млн. грн. - строящегося помещения по улице Оболонская набережная, 15 в Киеве и, таким образом, стала единственным обладателем имущественных прав на данное помещение. Однако в апреле 2010 года неизвестные лица поставили защитные роллеты на двери этого помещения. О.ДОБРОВОЛЬСКАЯ как единственный владелец нежилого помещения обратилась с заявлением в Оболонский РУ ГУ МВД Украины в Киеве. По результатам проверки и рассмотрению заявления в мае было возбуждено уголовное дело по факту мошеннического завладения имуществом О.ДОБРОВОЛЬСКОЙ в особо больших размерах.

П.ДОБРОВОЛЬСКИЙ сказал, что в дальнейшем стало известно, что в феврале 2009 года якобы между О.ДОРОВОЛЬСКОЙ и неким Владимиром М. был заключен договор покупки – продажи недвижимого имущества. Как следует из этого договора, сделка якобы состоялась в декабре 2008 года в городе Макеевка. Муж потерпевшей отметил, что договор не заверен нотариально, что является грубым нарушением установленных законов. Также П.ДОБРОВОЛЬСКИЙ утверждает, что его жена никогда не была в Макеевке, не знакома с Владимиром М., а подпись под договором по оценкам эксперта-почерковеда является поддельной.

Он рассказал, что в дальнейшем Владимир М. якобы обратился в третейский суд при одной их товарных бирж с требованием ввести его в права собственника, на что получил квалифицированный отказ. После этого Владимир М. обратился в Красногвардейский районный суд Макеевки с требованием вернуть третейский сбор и получил решение о получении имущественных прав, в котором суд обязывает БТИ зарегистрировать права собственности на нежилые встроенные помещения по ул. Оболонская набережная, 15. С решением суда Владимир М. обратился в БТИ и оформил на себя право собственности на эти помещения.

По словам П.ДОБРОВОЛЬСКОГО, в декабре 2009 года Владимир М. заключил договор о продаже помещений с Дмитрием Т. Этот договор был удостоверен частным нотариусом. В феврале 2010 года Дмитрий Т. заключил договор покупки – продажи этих помещений с одним их ООО, который также был удостоверен частным нотариусом.

Узнав об обстоятельствах этого дела, О.ДОБРОВОЛЬСКАЯ подала жалобу в Донецкий апелляционный суд на решение Красногвардейского райсуда Макеевки и выиграла его. Апелляционный суд признал решение райсуда не имеющим силы. Одновременно О.ДОБРОВОЛЬСКАЯ обратилась в Оболонский райсуд Киева с исковым заявлением о признании недействительными всех договоров покупки–продажи помещений. Оболонский суд в сентябре 2010 года удовлетворил этот иск. Однако в октябре 2010 года Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию ООО на это решение. По словам П.ДОБРОВОЛЬСКОГО, несмотря на решение Донецкого апелляционного суда, который признал сделку недействительной, и множество противоправных действий со стороны «покупателя», апелляционный суд Киева решил удовлетворить просьбу ООО и передать ей права собственности на помещения. При этом П.ДОБРОВОЛЬСКИЙ добавил, что его семья и адвокаты уже 11 дней не могут получить на руки это решение.

В связи с этим Оксана и Петр ДОБРОВОЛЬСКИЕ обращаются к главе СБУ, министру внутренних дел, главе Верховного Суда, главе Высшего совета юстиции с просьбой разобраться в ситуации, дать квалифицированную оценку действиям чиновников и защитить семью от преступных действий мошенников.