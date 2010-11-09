Киев. 9 ноября. УНИАН. В Украине канадская компания планирует снять фильм, призванный объединить нации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор канадской компании “Nations United”, будущий режиссер фильма Чейкер ХЕЗААЛ. При этом он отметил, что лента в целом будет посвящена общечеловеческим ценностям, социальным проблемам и миссии человека на земле.

По его словам, “Фильм объединенных наций” будет сниматься в семи странах мира, и в том числе на территории Украины, США, Канады, Ливана. К участию в съемках будут привлечены украинские актеры, отечественные продакшн-студии. При этом компания будет искать молодые украинские таланты и помогать их становлению.

Ч.ХЕЗААЛ рассказал, что сейчас завершается написание этой “документально-художественной драмы”, и в ноябре 2011 года фильм должен уже появиться на экранах.

Идея фильма будет заключаться в пропаганде ценностей, направленных на объединение разных наций и народов. В основу сюжета ленты будет положено путешествие главной героини по семи разным странам, где она будет находиться с определенной миссией. При этом у нее будет противник – мужчина, который будет пытаться не допустить распространения объединительных идей. “Мы пытаемся сказать, что единство - это не абстрактное понятие”, - отметил Ч.ХЕЗААЛ.

Nations United – организация, которая реализует проекты в области культуры и искусства, социальной и гуманитарной направленности при поддержке крупнейших международных фондов. В настоящее время в программы Nations United вовлечено более 80 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, а также Африканского континента.